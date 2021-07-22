Всі iPhone підтримуватимуть 5G у 2022 році, - ЗМІ
Вся лінійка iPhone, яку випустить Apple у 2022 році, підтримуватиме технологію зв’язку 5G
Про це повідомляє Nikkei Asia, передає "Укрінформ".
Наступного року нових iPhone з підтримкою 4G не буде.
Перші 5G-iPhone з’являться на ринку вже у першій половині 2022 року. У цих пристроях буде встановлено процесор A15, а забезпечуватиме зв’язок 5G модем Qualcomm X60.
Конкуренти Apple - Samsung Electronics, Oppo, Xiaomi та Huawei Technologies представили власні 5G-смартфони ще у 2020 році.
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