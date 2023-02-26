Про це в ефірі Еспресо сказала російська політична аналітикиня Ольга Курносова.

"23 лютого у Варшаві завершився З'їзд народних депутатів Росії, де ми почали говорити про майбутню російську конституцію, про можливий перехідний період. У нас базова теза - всі регіони повинні провести окремі референдуми щодо нової конституції. І це прийняття автоматично означатиме входження у склад нової Російської республіки", - вважає вона.

Курносова додала, що якщо такого рішення не буде - регіон буде жити самостійно без Росії.

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"Оце право регіонів, не лише націй та народів ухвалити рішення про те, що не хочуть бути далі з Росією має бути закладено в основу всього того, що ми робимо. Найголовніший ворог Росії - це імперська модель, яка застаріла вже давно. У XX столітті всі імперії померли. Ця модель вбиває Росії, на ній необхідно поставити хрест", - підсумувала вона.