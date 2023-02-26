Всі регіони РФ мають провести референдуми щодо нової конституції, її прийняття - це входження до майбутньої держави, - політаналітикиня
З'їзд народних депутатів Росії хоче, щоб всі регіони провели окремі референдуми щодо нової конституції після падіння путінського режиму
Про це в ефірі Еспресо сказала російська політична аналітикиня Ольга Курносова.
"23 лютого у Варшаві завершився З'їзд народних депутатів Росії, де ми почали говорити про майбутню російську конституцію, про можливий перехідний період. У нас базова теза - всі регіони повинні провести окремі референдуми щодо нової конституції. І це прийняття автоматично означатиме входження у склад нової Російської республіки", - вважає вона.
Курносова додала, що якщо такого рішення не буде - регіон буде жити самостійно без Росії.
Читайте також: Онлайн-референдум про незалежність п'яти регіонів Росії триватиме до 28 лютого, - нардеп Дунда
"Оце право регіонів, не лише націй та народів ухвалити рішення про те, що не хочуть бути далі з Росією має бути закладено в основу всього того, що ми робимо. Найголовніший ворог Росії - це імперська модель, яка застаріла вже давно. У XX столітті всі імперії померли. Ця модель вбиває Росії, на ній необхідно поставити хрест", - підсумувала вона.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.25
Купівля 39.25Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе