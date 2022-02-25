Вторгнення РФ до України: на антивоєнних акціях у російських містах затримали понад 1700 людей
Після вторгнення РФ до України деякі росіяни вийшли на протести. Наразі 1702 особи у 53 містах країни затримали
Про це повідомляє правозахисний портал "ОВД-Инфо", який веде моніторинг акцій.
Зазначається, що найбільше людей вийшло у Москві, тут затримали 940 осіб. У Санкт-Петербурзі – 413 затриманих, у Краснодарі – 56, у Єкатеринбурзі – 39, у Саратові – 28, у Нижньому Новгороді – 21, у Воронежі – 20. У інших містах менш як 20 затриманих.
У свою чергу, білоруські ЗМІ повідомляють про велику кількість протестувальників біля Гостиного двору на Невському проспекті в центрі Санкт-Петербурга.
Масові затримання також відбуваються у центрі Москви.
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