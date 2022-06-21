Втрата командира Олега Куцина ще більше стиснула батальйон у кулак, ми помстимося,- т.в.о. командира "Карпатської Січі" Чашка
Марія Чашка, тимчасово виконуюча обов'язки командира "Карпатської Січі" зазначила, що комбат Олег Куцин - легендарна постать в історії українського війська, справжній командир, який ніколи не сидів у тилу, не ховався по штабах, а був поруч зі своїми побратимами з батальйону "Карпатська Січ" у самому гарячому місці, завжди був там, де найнебезпечніше
Це вона сказала в етері Еспресо.
"Наш командир не просто комбат, він абсолютно легендарна постать в історії українського війська. Це людина, яка була не тільки командиром, а і другом, батьком, лідером. Я не хочу про нього говорити у минулому часі, тому що він з нами. Це надзвичайно велика втрата для нашого підрозділу, це те, що не можливо передати словами та пережити. Він людина, яка була справжнім командиром, він ніколи не сидів у тилу, не ховався по штабах, а був поруч зі своїми побратимами з батальйону "Карпатська Січ" у самому гарячому місці, завжди був там, де найнебезпечніше. Попри те, що ця втрата для нас абсолютно непоправна і велика, наш батальйон ще більше стиснуло у кулак, більше додало нам злості та духу виганяти москаля з нашої землі. Ще більше додало нам впевненості, що все зможемо і переможемо. До нас тепер ще більше почало проситися добровольців і ми стали ще більше наповнюватися новими й новими бійцями, які запалені духом нашого командира, нашого Олега Куцина. Бійці рвуться у бій і дали слово при ньому, що ми до останнього москаля, яких будемо вибивати з української землі, не заспокоїмося. Помстимося за нього і за всіх, хто загинув від рук московських окупантів" – сказала Марія Чашка.
- 19 червня загинув командир "Карпатської Січі" Олег Куцин
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