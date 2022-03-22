Втрати на 1,5 млрд грн: на Київщині згорів склад компанії “Фармак”

Про це повідомив у Facebook член ради директорів компанії Петро Чернишов.

"Склад "Фармака" знаходився під Макаровим. Наскільки ми розуміємо - у цьому районі йшла танкова битва. І наш склад повністю згорів - компанія зазнала приблизно 1,5 млрд грн втрат. Ми працюємо над повноцінним відновленням виробництва. Це складно - адже на складі була вся сировина та первинна упаковка, а над Києвом літають снаряди", - написав Чернишов.



Він також додав, що "Фармак" з 24 лютого не поставляє ліки до РФ і Білорусі.