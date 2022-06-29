Вулиці Азовсталі, Волновахи та Морської Піхоти: в Дніпрі дерусифікували понад 20 топонімів
У Дніпрі більше не буде вулиць Тюменської, Дагестанької, Кутузова та 8 березня. Дніпровська міська рада ухвалила рішення про перейменування 21 топоніма в рамках дерусифікації
Про це повідомляє пресслужба міськради.
"Перейменували ті вулиці, чиї назви були пов’язані з країною-терористом. Нові топоніми обирали на честь українських героїв, знакових місць цієї війни та діячів, які мали важливе місце насамперед в історії Дніпра", – йдеться в повідомленні.
Також на сайті міськради оприлюнили нові назви вулиць і провулків Дніпра:
- Вул. 8 Березня (Амур-Нижньодніпровський р-н) відтепер вул. Боржомська;
- Узв. Балашовський (Соборний р-н) – узв. Печерський;
- Вул. Ванцетті (Індустріальний р-н) – вул. Азовсталі;
- Вул. Великолуцька (Шевченківський р-н) – вул. Токмацька;
- Вул. Волзька (Новокодацький р-н) – вул. Віктора Троценка, українського архітектора, що спеціалізувався на житловому будівництві, яке б враховувало особливості народної архітектури. Його проєкти втілювалися в життя, зокрема, в Дніпрі та області;
- Вул. Володі Дубініна (Соборний р-н) – вул. Героїв Рятувальників;
- Вул. Дагестанська (Новокодацький р-н) – вул. Волновахи;
- Пров. Дагестанський (Новокодацький р-н) – пров. Волновахи;
- Вул. Каширська (Самарський р-н) – вул. Шиянська;
- Вул. Кольська (Самарський р-н) – вул. Кремінна;
- Вул. Костонаєва (Амур-Нижньодніпровський р-н) – вул. Медівська;
- Вул. Кутузова (Новокодацький р-н) – вул. Морської Піхоти;
- Вул. Окська (Самарський р-н) – вул. Бродницька;
- Вул. Таганрозька (Амур-Нижньодніпровський р-н) — вул. Володимира Пилишенка, професора українського походження та доброго друга Дніпра. У 2019 році пан Пилишенко став фундатором міської Бібліотеки української діаспори. Він передав частину своєї колекції унікальних і історично важливих книг та видань, які друкувалися українською діаспорою в різних країнах світу;
- Пров. Таганрозький (Амур-Нижньодніпровський р-н) – пров. Мовчанівський;
- Вул. Тамбовська (Центральний р-н) – вул. Яна Конопки (польський генерал та військовий педагог ХVIII cт.);
- Вул. Цілинна (Новокодацький р-н) – вул. Татарів Яр;
- Вул. Чернишевського (Соборний р-н) – вул. Архітектора Олега Петрова, який був засновником сучасної архітектурної школи Дніпра;
- Вул. Яснополянська (Соборний р-н) – узв. Близнюківський;
- Пров. Томський (Самарський р-н) – вул. Сачанівська;
- Пров. Тюменський (Новокодацький р-н) – вул. Кринична Балка.
- Нагадаємо, в Харкові пропонують перейменувати російський драмтеатр ім. Пушкіна.
- Натомість міський голова Одеси Геннадій Труханов сказав, що не підтримує перейменування вулиці названої на честь російського поета Олександра Пушкіна.
- Студенти і випускники Нацакадемії імені Чайковського просять забрати прізвище росіянина з назви навчального закладу.
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