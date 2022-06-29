Вулиці Азовсталі, Волновахи та Морської Піхоти: в Дніпрі дерусифікували понад 20 топонімів

Про це повідомляє пресслужба міськради.

"Перейменували ті вулиці, чиї назви були пов’язані з країною-терористом. Нові топоніми обирали на честь українських героїв, знакових місць цієї війни та діячів, які мали важливе місце насамперед в історії Дніпра", – йдеться в повідомленні.

Також на сайті міськради оприлюнили нові назви вулиць і провулків Дніпра:

Вул. 8 Березня (Амур-Нижньодніпровський р-н) відтепер вул. Боржомська; Узв. Балашовський (Соборний р-н) – узв. Печерський; Вул. Ванцетті (Індустріальний р-н) – вул. Азовсталі; Вул. Великолуцька (Шевченківський р-н) – вул. Токмацька; Вул. Волзька (Новокодацький р-н) – вул. Віктора Троценка, українського архітектора, що спеціалізувався на житловому будівництві, яке б враховувало особливості народної архітектури. Його проєкти втілювалися в життя, зокрема, в Дніпрі та області; Вул. Володі Дубініна (Соборний р-н) – вул. Героїв Рятувальників; Вул. Дагестанська (Новокодацький р-н) – вул. Волновахи; Пров. Дагестанський (Новокодацький р-н) – пров. Волновахи; Вул. Каширська (Самарський р-н) – вул. Шиянська; Вул. Кольська (Самарський р-н) – вул. Кремінна; Вул. Костонаєва (Амур-Нижньодніпровський р-н) – вул. Медівська; Вул. Кутузова (Новокодацький р-н) – вул. Морської Піхоти; Вул. Окська (Самарський р-н) – вул. Бродницька; Вул. Таганрозька (Амур-Нижньодніпровський р-н) — вул. Володимира Пилишенка, професора українського походження та доброго друга Дніпра. У 2019 році пан Пилишенко став фундатором міської Бібліотеки української діаспори. Він передав частину своєї колекції унікальних і історично важливих книг та видань, які друкувалися українською діаспорою в різних країнах світу; Пров. Таганрозький (Амур-Нижньодніпровський р-н) – пров. Мовчанівський; Вул. Тамбовська (Центральний р-н) – вул. Яна Конопки (польський генерал та військовий педагог ХVIII cт.); Вул. Цілинна (Новокодацький р-н) – вул. Татарів Яр; Вул. Чернишевського (Соборний р-н) – вул. Архітектора Олега Петрова, який був засновником сучасної архітектурної школи Дніпра; Вул. Яснополянська (Соборний р-н) – узв. Близнюківський; Пров. Томський (Самарський р-н) – вул. Сачанівська; Пров. Тюменський (Новокодацький р-н) – вул. Кринична Балка.