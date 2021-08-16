ВВП України у квітні-червні зріс на 5,4%, - Держстат

Про це йдеться у даних Державної служби статистики.



Згідно з повідомленням, реальний ВВП України у квітні-червні зріс на 5,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Водночас, у порівнянні з попереднім кварталом реальний ВВП України зменшився на 0,8% з урахуванням сезонного фактору.



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