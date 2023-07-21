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В’ятрович: ми добилися відставки ідеолога "єдиного марафону" Ткаченка і продовжимо боротись за заборону московської церкви

21 липня, 2023 п'ятниця
20:42
Новини Володимир В’ятрович

Народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович під час звіту фракції за 4 роки каденції ВР дев’ятого скликання нагадав, що одним із завдань був захист здобутків гуманітарної політики, впровадженої з 2014 по 2019 рік

Про це повідомляє пресслужба ЄС.

"У 2019 році наші здобутки опинилися під загрозою політиків, які заходили у парламент під гаслом "какая разніца". Нам довелося докласти дуже багато зусиль для того, щоб зупинити спроби змінити закон про застосування української мови як державної і закон про декомунізацію. Ми відстояли ці ключові для нашої команди і країни закони. Часом нам доводилося звертатися і до громадськості, часом це виливалося у масштабні громадські протести, коли люди виходили разом з нами захищати ці дуже важливі для країни закони. Але врешті-решт ці закони продовжують функціонувати", – констатує депутат.

В’ятрович також зауважив, що після 24 лютого 2022 року вдалося продовжити зміцнення політики національної ідентичності.

"Скандально відомі міністри, такі як міністр освіти Шкарлет, подали у відставку Нарешті йде у відставку міністр культури та інформаційної політики Ткаченко, один з творців "Єдиного марафону", який перетворився в інструмент придушення свободи слова в Україні", – зазначає депутат.

"Саме після 24 лютого 2022 року було ухвалено надзвичайно важливий закон з нашої ініціативи, який продовжує процеси декомунізації, це закон про деколонізацію. Цим парламентом було ухвалено закон, яким забороняються музичні продукти держави-агресора, книжки держави-агресора. Я дуже радий, що було ухвалено закон, який підтримує українську книжку, українське книговидання і українське книгорозповсюдження. Радий, що цим парламентом було ухвалено рішення про кращі пенсії для тих, хто боровся за Незалежність. Насправді ми зробили багато для зміцнення української національної ідентичності саме тепер, коли війна переросла в повномасштабну війну, бо прекрасно розуміємо, що крім всього іншого це війна за ідентичність", – вважає В’ятрович.

"Але попри ці здобутки є ще що робити. Одне з надзвичайно важливих питань – це  припинення діяльності в Україні російської православної церкви. Законопроєкт, який має врегулювати це і поставити крапку в існуванні "п’ятої колони" на території України, наша фракція подала до парламенту ще в кінці минулого року. Цей законопроєкт був підтриманий комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики і, на жаль, досі не ставиться на порядок денний парламенту. Але ми будемо продовжувати дотискати, бо вважаємо, що це теж надзвичайно важливий елемент національної ідентичності, а відтак і національної безпеки. Впевнений, що нам це вдасться, ми робимо Україну сильнішою і наближаємо її до перемоги", – резюмує В’ятрович.

  • Нагадаємо, під час вечірнього звернення президент України Володимир Зеленський доручив голові уряду Денису Шмигалю знайти заміну міністра культури та інформаційної політики Олександру Ткаченку.
  • Олександр Ткаченко подав 20 липня прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни.
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