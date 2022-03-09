"Вже виїхали колони": очільник Київської ОДА про евакуацію людей з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки і Ворзеля
У Київській області розпочалась евакуація людей гуманітарними коридорами з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки і Ворзеля
Про це повідомив у Telegram голова Київської ОДА Олексій Кулеба.
Очільник Київщини записав відеозвернення поруч з автобусами, які евакуюють людей. При цьому на запису можна почути вибухи.
"Вже колони виїхали, зараз відправляється колона на Бучу. Дуже сподіваюсь, що все пройде добре і ми заберемо всіх наших людей", - сказав Олексій Кулеба.
Також прибула колона з Ворзеля. Серед евакуйованих були і діти з дитячого будинку. Їх перевозять до Київської дитячої лікарні.
Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що з міста діють два шляхи евакуації. Перший - пішохідний - пролягає під мостом. Також люди можуть виїхати автобусами для евакуації, які рухатимуться "зеленим коридором".
Пресслужба Бучанської міської ради повідомила, що окупанти перешкоджають евакуації людей у Бучанському районі. Зокрема 50 автобусів виявилися заблоковані російськими військовими у Стоянці.
- Нагадаємо, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук оголосила про відкриття 9 березня гуманітарних коридорів із українських міст, які Росія тимчасово окупувала або знищує повітряними і артилерійськими ударами.
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