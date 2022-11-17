Взимку ЗСУ продовжать чинити значний тиск на армію РФ, - міністр оборони США

Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на зустрічі "Рамштайн-7", інформує РБК-Україна.

"Ми надали Україні величезну кількість зимового спорядження. Росії буде складно завезти те спорядження, яке їм потрібно для активної війни взимку", - сказав Остін.

Він наголосив, що група "Рамштайн" відіграла важливу роль у забезпеченні військового потенціалу України. Країни-члени контактної групи також допомагають навчати українських військових, як використовувати надане обладнання. До того ж зараз багато країн шукають способи допомогти Україні захистити себе на тривалий термін.

Крім того, на його думку, Збройні сили України навряд чи дадуть противнику протриматися цієї зими.

"Я думаю, що українці продовжать чинити тиск. А ситуація на полі бою динамічно змінюватиметься. Дати Росії відпочити та переозброїтися – це помилка. Я не вірю, що вони допустять її", - додав шеф Пентагону.

Нагадаємо, 16 листопада відбулося сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України у "форматі Рамштайн". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на засіданні залишається захист українського неба.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні на "Рамштайні". Йдеться про постачання систем ППО, артилерії, боєприпасів та зимового спорядження.

Про те, що Росія зазнала поразки у кожній своїй цілі, яку вона ставила у повномасштабній війні проти України також заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

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