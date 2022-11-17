Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Новини Взимку ЗСУ продовжать чинити значний тиск на армію РФ, - міністр оборони США

Взимку ЗСУ продовжать чинити значний тиск на армію РФ, - міністр оборони США

17 листопада, 2022 четвер
02:51
Новини Ллойд Остін

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що взимку значну перевагу на фронті матимуть українці – вони значно краще оснащені та підготовлені

Про це міністр оборони США Ллойд Остін повідомив на зустрічі "Рамштайн-7", інформує РБК-Україна.

"Ми надали Україні величезну кількість зимового спорядження. Росії буде складно завезти те спорядження, яке їм потрібно для активної війни взимку", - сказав Остін.

Він наголосив, що група "Рамштайн" відіграла важливу роль у забезпеченні військового потенціалу України. Країни-члени контактної групи також допомагають навчати українських військових, як використовувати надане обладнання. До того ж зараз багато країн шукають способи допомогти Україні захистити себе на тривалий термін.

Крім того, на його думку, Збройні сили України навряд чи дадуть противнику протриматися цієї зими.

"Я думаю, що українці продовжать чинити тиск. А ситуація на полі бою динамічно змінюватиметься. Дати Росії відпочити та переозброїтися – це помилка. Я не вірю, що вони допустять її", - додав шеф Пентагону.

  • Нагадаємо, 16 листопада відбулося сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України у "форматі Рамштайн". Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що пріоритетом для України на засіданні залишається захист українського неба.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що принаймні шість країн оголосили про подальшу військову допомогу Україні на "Рамштайні". Йдеться про постачання систем ППО, артилерії, боєприпасів та зимового спорядження.
  • Про те, що Росія зазнала поразки у кожній своїй цілі, яку вона ставила у повномасштабній війні проти України також заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
16 листопада, 2022 середа
"Загинуло двоє громадян": Польща офіційно заявила про удар ракетою виробництва РФ і викликала російського посла
президент Польщі Анджей Дуда
16 листопада, 2022 середа
У Білорусі заявили, що Польща готується до наступу на Росію і РБ
карта бойових дій
15 листопада, 2022 вiвторок
Ворог залишає облаштовані рубежі на лівому березі Дніпра й просувається вглиб на 15-20 км, - Гуменюк
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.98
    Купівля 39.98
    Продаж 40.64
  • EUR
    Купівля 40.25
    Продаж 41.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
17 листопада
02:24
параолімпійські ігри
Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство Росії та Білорусі
01:57
Олексій Резніков
"Дякуємо партнерам за підтримку та нові ініціативи", - Резніков про підсумки зустрічі у "форматі Рамштайн"
01:29
Аерофлот
В аеропортах Москви та Петербурга введено максимальний рівень терористичної загрози
01:07
Сергій Згурець
Є ознаки, що в росіян вичерпуються ракети, - військовий аналітик Сергій Згурець
01:02
Генерал Марк Міллі
Росія програла у стратегічному, тактичному й оперативному плані – генерал Міллі про війну в Україні
00:38
Матеуш Моравецький
Польща скасувала консультації з НАТО через падіння ракети на прикордонні з Україною, - Моравецький
00:17
Окупанти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації: загинула жінка, поранено правоохоронця
00:17
ППО, артилерія, боєприпаси та зимове спорядження від шести країн: Пентагон про підсумки "Рамштайну"
2022, середа
16 листопада
23:15
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Українські системи ППО вміють випереджати підступні дії ворога. Колонка Сергія Згурця
22:57
Ігор Коломойський
Журналісти з'ясували, що Коломойський стоїть за чотирма компаніями, які відсудили 40% Полтавського ГЗК 20 років потому
22:35
Ексклюзив
воїн 24 "королівської" бригади Іван Білик
Герої України. "Є бажання дати росіянам по зубах, щоб вони відкотилися у свої степи", - воїн 24 "королівської" бригади Іван Білик
22:34
Хмельницька АЕС
МАГАТЕ: На Хмельницькій АЕС зупинились обидва енергоблоки, на Рівненській - один
22:22
Звільнений Херсон
Аптеки, пошта, банки та комунікації: Зеленський розповів, як на Миколаївщину та Херсонщину повертається нормальне життя
22:09
Звільнений Херсон, Зеленський
Зеленський провів засідання Ставки. Військові представили всі дані про інцидент у Польщі
22:06
кінотеатр
Wаrner Bros. заборонила показувати свої фільми на російських телеканалах
21:58
Ексклюзив
російська балістична ракета "Сармат"
Тільки ракета, перероблена з комплексу С-300 на балістичну, могла спричинити такі руйнування, як у Польщі, - військовий аналітик Гетьман
21:47
Маргарита Сімоньян
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 16 листопада
21:39
Рамзан Кадиров
СБУ оголосила Рамзана Кадирова в розшук: санкція статті передбачає від 10 років до довічного ув'язнення
21:30
Манчестер Юнайтед - Атлетико, Ліга чемпіонів
Футболісти МЮ чекають, що Роналду піде з клубу, боси знайшли йому заміну
21:13
Волонтер Ігор Лаченков зібрав 40 млн грн на чотири морські дрони для ЗСУ
20:57
Іранські дрони-камікадзе "Шахед" можуть збирати в Таджикистані, - таджицький опозиціонер
20:51
Канада
Канада запровадила санкції проти виробників іранських дронів-камікадзе
20:10
влучання ракети у Польщі
Білий дім визнав, що Росія є відповідальною за інцидент з ракетою у Польщі
20:07
Міністр оборони Олексій Резніков
Захист українського неба є пріоритетом на "Рамштайн-7", – Резніков
20:02
OPINION
Ігор Гулик
Сон розуму у путінській країні фейків
20:01
Володимир Зеленський
Зеленський пояснив, чому не попередив українців про початок повномасштабної війни. Йому пропонували евакуювати Київ
19:56
Києво-Печерська Лавра
Після скандалу з хвалебними піснями про Росію в Лаврі архімандрит Захарія зібрався тікати до Німеччини, – ЗМІ
19:54
У Чехії виставили на аукціон скульптуру Путіна на унітазі, кошти підуть на дрон для України
19:43
Чехія Україна
Чехія планує провести вишколи для 4 тис. українських військових
19:34
евакуація в РФ
Окупанти вивезли у невідомому напрямку 40 осіб з селища на Луганщині 
19:30
Ексклюзив
Павло Клімкін
Союзники бояться підіймати ставки, і Путін використовує їхню слабкість, - Клімкін
19:29
Володимир Зеленський
Зеленський не сумнівається, що в Польщі впала не українська ракета
19:24
Наслідки ворожих обстрілів, Вільнянщина
За добу окупанти завдали 2 авіаційних і 3 ракетних ударів, обстрілювали населені пункти з РСЗВ
19:12
російська техніка
ЗСУ уразили 4 склади, пункти управління й військову техніку росіян, ліквідували й поранили щонайменше 50 окупантів 
19:10
Суд арештував акції 5 обленерго, які контролює російська організація "Лужники" в Україні
19:06
Кіліан Мбаппе у матчі ПСЖ - "Ювентус", Ліга чемпіонів
У ПСЖ затримки зі зарплатою. Мбаппе розчарований, - L'Equipe
18:59
Володимир Зеленський і Анна Б’єрде
Зеленський обговорив з делегацією Світового банку відновлення української інфраструктури
18:55
Ракетний удар по передмістю Запоріжжя
ЗСУ знищили залізничний міст на Запоріжжі, який використовували окупанти
18:51
Бєлгород, пожежа
Росія запровадила надзвичайний стан і евакуювала людей з одного з хуторів у Бєлгородській області
18:45
Донателла Ді Чезаре
"Чистокровна європейка" з Італії Донателла ді Чезаре засуджує військову підтримку України та санкції проти Росії
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV