Взяв у борг $300 тисяч і зник: в Одесі знайшли повішеним заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла
У понеділок, 26 липня, в Одесі було знайдено тіло заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла Івана Митькина
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.
Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в правоохоронні органи надійшло повідомлення про виявлення мертвого чоловіка в дендропарку Перемоги.
"Чоловіка знайшли повішеним на дереві. На даний час на місці події працюють слідчі", - заявили в управлінні.
Зазначається, що, за попередніми даними, скоєно самогубство.
Водночас, як повідомляють ЗМІ, він розшукувався, зокрема, у зв'язку з крадіжкою майна колег з орендованої квартири. Також офіцер нібито позичив у місцевих жителів майже 300 тис. дол. і не повернув.
У загиблого залишилися двоє дітей.
За деякими даними, у виявленого в парку чоловіка були зв'язані руки.
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