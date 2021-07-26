Взяв у борг $300 тисяч і зник: в Одесі знайшли повішеним заступника начальника патрульної поліції Ізмаїла

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції в Одеській області.



Як підтвердили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, в правоохоронні органи надійшло повідомлення про виявлення мертвого чоловіка в дендропарку Перемоги.



"Чоловіка знайшли повішеним на дереві. На даний час на місці події працюють слідчі", - заявили в управлінні.



Зазначається, що, за попередніми даними, скоєно самогубство.



Водночас, як повідомляють ЗМІ, він розшукувався, зокрема, у зв'язку з крадіжкою майна колег з орендованої квартири. Також офіцер нібито позичив у місцевих жителів майже 300 тис. дол. і не повернув.



У загиблого залишилися двоє дітей.



За деякими даними, у виявленого в парку чоловіка були зв'язані руки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb