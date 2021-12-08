Wizz Air скасувала низку рейсів з України через відсутність попиту

Про це представники компанії повідомили у коментарі Інтерфакс-Україна.



У Wizz Air зазначили, що пасажирам, які бронювали квитки на скасовані маршрути, повністю компенсують їхню вартість або ж запропонують 120% відшкодування, яке зарахують як бонуси на купівлю авіаквитків у майбутньому.



Раніше ЗМІ повідомляли, що Wizz Air скасував частину рейсів з усіх міст України, звідки виконує польоти - Київ, Львів, Одеса, Харків та Запоріжжя.



Зокрема, з Києва Wizz Air не буде літати до Салонік (з 10 січня до 9 березня), Венеції (з 9 січня до 11 березня), Неаполя (з 11 січня до 27 березня), Нюрнберга (з 9 січня до 11 березня) та Катовіце (з 10 січня до 10 березня).



Зі Львова скасовано рейси в Мілан (з 14 січня до 5 березня), Неаполь (з 10 січня до 5 березня), Рим (з 10 січня до 8 березня), Вільнюс (з 10 січня до 8 березня), Меммінген (з 10 січня до 26 лютого), Братиславу (з 11 січня до 27 березня) та Будапешт (з 17 січня до 12 березня).



З Харкова авіакомпанія не літатиме у Рим (з 13 січня до 12 березня), Відень (з 10 січня до 8 березня), Дортмунд (з 4 січня до 24 лютого).



Із Запоріжжя рейси не виконуватимуть у Вроцлав (з 14 січня до 27 березня), Катовіце (з 15 січня до 6 березня) та Будапешт (з 11 січня до 27 березня).



З Одеси скасовано перельоти в Абу-Дабі (з 10 січня до 9 лютого) та Будапешт (з 9 січня до 26 березня).

Нагадаємо, 13 жовтня 2021 угорський лоукостер Wizz Air оголосив про розширення діяльності на ринку України - наступного року планується запуск 26 нових рейсів з чотирьох аеропортів.