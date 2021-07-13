Wizz Air змінить ціни на авіаквитки найближчим часом

Про це заявив глава Wizz Air Йожеф Вараді, повідомляє Forbes.ua.



"Більше половини нашої виручки – це вартість не квитків, а багажу, їжі в літаку, пріоритетної посадки, додаткового місця для ніг; ми також пропонуємо послуги третіх осіб на кшталт страховки й оренди авто. Цей тренд залишиться і в майбутньому. Ціна на квитки навіть впаде найближчим часом, тому що зараз більше пропозиції, ніж попиту", - сказав Вараді.

За даними Wizz Air за 2021 фінансовий рік, який завершився 31 березня 2021 року, в середньому кожен пасажир лоукостера витрачав 72,5 євро. З них на квиток припадали 32 євро, на додаткові послуги 40,5 євро. Роком раніше це співвідношення було 37,7 євро до 31,3 євро на користь ціни квитка.



"Зараз ми виконуємо рейси з п'яти аеропортів України в 17 країн", - зазначив Вараді.



Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник в Центральній і Східній Європі. Флот компанії складається зі 137 літаків.