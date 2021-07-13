Wizz Air змінить ціни на авіаквитки найближчим часом
Найбільший лоукостер Центральної Європи Wizz Air змінить ціни на авіаквитки найближчим часом
Про це заявив глава Wizz Air Йожеф Вараді, повідомляє Forbes.ua.
"Більше половини нашої виручки – це вартість не квитків, а багажу, їжі в літаку, пріоритетної посадки, додаткового місця для ніг; ми також пропонуємо послуги третіх осіб на кшталт страховки й оренди авто. Цей тренд залишиться і в майбутньому. Ціна на квитки навіть впаде найближчим часом, тому що зараз більше пропозиції, ніж попиту", - сказав Вараді.
За даними Wizz Air за 2021 фінансовий рік, який завершився 31 березня 2021 року, в середньому кожен пасажир лоукостера витрачав 72,5 євро. З них на квиток припадали 32 євро, на додаткові послуги 40,5 євро. Роком раніше це співвідношення було 37,7 євро до 31,3 євро на користь ціни квитка.
"Зараз ми виконуємо рейси з п'яти аеропортів України в 17 країн", - зазначив Вараді.
Wizz Air - найбільший лоукост-авіаперевізник в Центральній і Східній Європі. Флот компанії складається зі 137 літаків.
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