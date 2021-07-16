Xiaomi вперше обійшла Apple на кілька відсотків за кількістю продажів смартфонів

Про це повідомляє Canalys.

Відповідно до звіту від дослідницької компанії до трійки лідерів потрапили:

Samsung - 19% світового ринку;

Xiaomi - 17% світового ринку;

Apple - 14% світового ринку;

Замикають п’ятірку провідних постачальників - BBK Oppo і Vivo (10% світового ринку).

Варто відзначити, що відповідно до 2020 року, у 2021 році Xiaomi поставила на 83% більше мобільних телефонів. Samsung, зі свого боку на 15%, а Apple лише на 1%. Китайська компанія і надалі націлена на масовий ринок, у зв’язку з чим середня ціна продажів у неї нижче на 40% у порівнянні з Samsung й 75% у порівнянні з Apple відповідно.