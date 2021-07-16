Xiaomi вперше обійшла Apple на кілька відсотків за кількістю продажів смартфонів
Xiaomi стала другим продавцем смартфонів згідно зі звітом за другий квартал поточного року
Про це повідомляє Canalys.
Відповідно до звіту від дослідницької компанії до трійки лідерів потрапили:
- Samsung - 19% світового ринку;
- Xiaomi - 17% світового ринку;
- Apple - 14% світового ринку;
Замикають п’ятірку провідних постачальників - BBK Oppo і Vivo (10% світового ринку).
Варто відзначити, що відповідно до 2020 року, у 2021 році Xiaomi поставила на 83% більше мобільних телефонів. Samsung, зі свого боку на 15%, а Apple лише на 1%. Китайська компанія і надалі націлена на масовий ринок, у зв’язку з чим середня ціна продажів у неї нижче на 40% у порівнянні з Samsung й 75% у порівнянні з Apple відповідно.
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