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Головна війна з Росією Я був упевнений, що люди, які прийшли на мої концерти, не воюватимуть проти України, - Іван Дорн

Я був упевнений, що люди, які прийшли на мої концерти, не воюватимуть проти України, - Іван Дорн

8 липня, 2022 п'ятниця
00:01
війна з Росією

Співак, який народився в Росії і жив Україні зараз виступає у Європі та Сполучених Штатах. Іван Дорн сказав, що його "місія дружби Росії і України" провалилась

Про це пише The New York Times. 

В інтерв'ю музикант розповів, що до лютого практично закінчив свій перший альбом за п'ять років. "Dorndom" був записаний у селі на півночі України. На записах Дорн співає російською. Реліз альбому мав відбутися на початку травня, його команда працювала над туром, який включав дати в Росії і в Україні.

The New York Times зазначає, що на тлі ракетного дощу, руйнування лікарень, театрів і житлових будинків випускати російськомовну музику, яка не відображає цих подій, здавалося неправильним. 

"На даний момент люди просто надто чутливі до мови", — сказав Дорн в нещодавньому інтерв’ю після аншлагового концерту в Тбілісі, (Грузія).

Видання повідомляє, що музикант зараз грає старіші хіти по Європі та Сполучених Штатах, щоб зібрати гроші на допомогу українцям у скруті.

"Я намагаюся зрозуміти, наскільки цей альбом буде працювати сьогодні", - сказав Дорн.

Газета пише, що після того, як Росія анексувала Крим у 2014 році, багато українських виконавців припинили виступи в Росії. Дорн, який народився в Росії, але виріс в Україні, застосував інший підхід: він продовжував гастролювати в Росії, намагаючись побудувати "культурний міст" між сусідніми країнами.

"Моя ідея полягала в наступному: я захоплюю своєю музикою якомога більше людей, щоб вони ніколи не нападали на мою власну країну", - сказав він. "Я був упевнений, що люди, які прийшли на мої концерти, не воюватимуть проти України". 

Коли президент України Володимир Зеленський минулого місяця заявив, що Росія окупувала п’яту частину його країни та намагається захопити більше, Дорн сказав, що його місія дружби може розглядатися як провал. Але він не шкодує.

"Російська пропагандистська машина була надто потужною", - сказав він. "Я впевнений, що якби ми провели тиждень перед російським телебаченням, ми б самі почали вірити, що ми нацисти та фашисти", - сказав він, маючи на увазі неправдиві звинувачення, які Кремль використовує для виправдання вторгнення. 

New York Times повідомляє, що зараз Дорн розірвав зв’язки з Росією та зосередився на підтримці України у війні, перетворивши штаб-квартиру свого лейблу на волонтерський центр і видаливши свою музику з російських потокових сервісів. Він також розірвав контракти з російськими брендами та артистами.

  • У квітні 2017 року Іван Дорн відхрестився від допомоги бійцям АТО і заявив, що між українцями і росіянами немає нічого, крім дружби.
  • Згодом Дорн дав перше інтерв'ю після публічного осуду.
  • В липні 2017 року Іван Дорн презентував новий альбом "OTD" на фестивалі у Москві.
  • Того ж року,  Дорн боровся за звання "Музикант року" у конкурсі "GQ Людина року" в Росії.
  • У березні 2020 року Іван Дорн, Монатік та Надя Дорофєєва знялися з російськими музикантами у ролику "самоізоляція" про карантин під час коронавірусу.
  • У січні 2021 року ведучими нового сезону програми "Орел і Решка" стали шоумен з РФ Олександр Гудков та співак Іван Дорн.

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