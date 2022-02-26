"Я голосував не за те, щоб бомбили Київ": депутат Держдуми від комуністів, який визнав "Л/ДНР", вимагає не воювати з Україною

Про це він написав у Twitter.



"Вважаю, що війна має бути негайно припинена. Голосуючи за визнання "ДНР/ЛНР", я голосував за мир, а не за війну. За те, щоб Росія стала щитом, щоби не бомбили Донбас, а не за те, щоби бомбили Київ", - зазначив Матвєєв.

