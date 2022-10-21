Премʼєра пісні відбулась на YouTube-каналі Шакіри.

У пісні "Monotonía" Шакіра співає про закінчення стосунків. У приспіві йдеться, що саме одноманітність стала виною розриву.

"Я ніколи нічого не говорила, але мені було боляче. Я знала, що це станеться", - ділиться почуттями колумбійська співачка.

Шакіра співає до свого ліричного героя, яким, імовірно, може бути її ексчоловік Піке, що він раптом "став іншим" та залишив її "через свій нарцисизм".

"Немає більше того, що було. Я тобі чесно кажу: ти холодний, як Різдво", - йдеться у новій композиції.

У кліпі Шакіра тримає своє серце в руці, а у її грудях - кривава діра.

"Крихітко, я люблю тебе, але я люблю себе більше. Це необхідне прощання", - додає зірка.

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