Про це голлівудська зірка Ольга Куриленко написала в Instagram.

Свій допис англійською та українською мовами актриса присвятила українському народу. Вона додала російською, що її "рідна мова – російська", тому вона наперед перепросила за імовірні помилки в українському перекладі.

"Я не можу перестати думати про те, що переживає народ України. Таке горе. Такий жах. Я глибоко шкодую про те, що відбувається, і мої думки з вами всіма", - зазначила Куриленко.

Однак під постом зірка залишила неоднозначний коментар. Так, вона відзначила, що щоразу, коли вона пише про війну в Україні, починається війна в коментарях.

"Для протоколу: я ненавиджу політику і ніколи не братиму в ній участі. Але я люблю людей. Я горюю через безперервні смерті тисяч людей, які не просили цієї війни. Не має значення, звідки вони! Моє повідомлення ні за, ні проти когось. Мій меседж - проявити співчуття до безневинних людей, що гинуть. І, так, чи то жителі Донбасу, чи не тільки, я теж про них шкодую. Я не приймаю політичних сторін. Я на боці безневинних людей, незалежно від того, з якої вони країни. І це моє право зайняти цю позицію. І ні, я нічого не можу зробити, окрім як опублікувати слова підтримки. Нічого більше. Я не політик (не хотіла б ним бути). Ця війна в їхніх руках, і жодні наші протести їх не зупинять. Тільки вони можуть це закінчити", – зауважила Куриленко.