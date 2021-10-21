Я зрозуміла, що дороги назад немає, - Ясько про свої стосунки з Саакашвілі

Про це Ясько заявила в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, повідомляє УНІАН.

За словами Ясько, політик був дуже емоційним.

"Це було дуже емоційно. Це було так, що я зрозуміла, що дороги назад немає. Ми дуже швидко зрозуміли, що доля щось зробила з нами", – згадує Ясько.

За її словами, тоді вона ще перебувала в інших стосунках.

"Ми дуже довго спілкувалися. На той момент я ще перебувала в інших стосунках. У нас все було завжди чесно і з повагою один до одного між мною і Мішею. На все мав бути час", – додала вона.

На запитання, чи означає це, що Саакашвілі "відбив" Ясько у її попереднього друга, нардепка відповіла: "Просто мої попередні стосунки закінчилися. І вже після цього я зробила крок, щоби бути чесною щодо себе, щоби ми вже були разом".

1 жовтня з’явилось відео, на якому голова Виконавчого комітету реформ в Україні Міхеіл Саакашвілі та народний депутат Єлизавета Ясько заявили, що закохані один в одного. Ясько заявила, що це відео було записано до від‘їзду Саакашвілі до Грузії.