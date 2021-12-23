Як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни: в Україні створили брошуру
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки презентував брошуру "У разі надзвичайної ситуації або війни" з практичними порадами
Про це йдеться на сайті Українського кризового медіа-центру.
У брошурі розповідається про поради до підготовки вдома, що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій, як не стати жертвою дезінформації; що робити після отримання сигналу “УВАГА ВСІМ” та як підготувати “тривожну валізу”.
Брошура розроблена з ініціативи Центру разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони, Апаратом Головнокомандувача Збройних сил України та громадськими організаціями.
Ілюстрації для брошури створив художник Олександр Грехов.
- Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму.
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