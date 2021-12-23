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Як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни: в Україні створили брошуру

23 грудня, 2021 четвер
18:06
Суспільство

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки презентував брошуру "У разі надзвичайної ситуації або війни" з практичними порадами

Про це йдеться на сайті Українського кризового медіа-центру.

У брошурі розповідається про поради до підготовки вдома, що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій, як не стати жертвою дезінформації; що робити після отримання сигналу “УВАГА ВСІМ” та як підготувати “тривожну валізу”.

Брошура розроблена з ініціативи Центру разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони, Апаратом Головнокомандувача Збройних сил України та громадськими організаціями.

Ілюстрації для брошури створив художник Олександр Грехов.
 

 
  • Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму.

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