Як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни: в Україні створили брошуру

Про це йдеться на сайті Українського кризового медіа-центру.



У брошурі розповідається про поради до підготовки вдома, що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій, як не стати жертвою дезінформації; що робити після отримання сигналу “УВАГА ВСІМ” та як підготувати “тривожну валізу”.



Брошура розроблена з ініціативи Центру разом з Державною службою з надзвичайних ситуацій, Міністерством оборони, Апаратом Головнокомандувача Збройних сил України та громадськими організаціями.



Ілюстрації для брошури створив художник Олександр Грехов.



Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що уздовж кордону з Україною нараховується близько 52 російських батальйонно-тактичних груп, також нарощування сил РФ відбувається в окупованому Криму.