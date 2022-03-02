Про це нагадують у Центрі громадського здоров'я в Україні, передає Еспресо.TV.

Опинившись під завалами, покличте на допомогу. Якщо хтось відгукнувся на ваш голос, повідомте, де ви перебуваєте та в якому ви стані. Дочекайтеся, доки рятувальники вас звільнять.

Якщо ніхто вас не чує, спробуйте вивільнити кінцівки. По можливості визначте, які предмети на вас упали. Якщо вони – підйомні, починайте обережно розбирати завал. Увага! Намагайтеся не зачепити той предмет, на якому тримається решта.

Якщо не можете визначити, чим вас завалило або ж ці предмети – надто важкі, продовжуйте кликати на допомогу. Не отримали відповіді – пробуйте з більшими силами розібрати завал. Коли вдасться звільнитися, огляньте себе та (при потребі) надайте першу допомогу – зупиніть кровотечу та/або зафіксуйте зламану кінцівку.

Що робити, якщо вам не вдається вибратися зі зруйнованої будівлі?

Повідомте, що ви – у небезпеці. Для цього спробуйте дотягтися до мобільного телефону. Постукайте по трубах чи батареях опалення і голосно покличте на допомогу. Вона обов’язково прибуде, але оскільки зараз рання весна, подбайте про те, щоб уникнути переохолодження. Постеліть щось на підлогу, ляжте на бік, підклавши під себе руки та підтягніть коліна до грудей.



Попри поширену думку, у разі повітряної небезпеки ховатися у ванні небажано. Від ударної хвилі може відколотися та відлетіти плитка. Також є ризик отримати опік, якщо будуть пошкоджені труби з гарячою водою.

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