Як довго адміністрація Байдена підтримуватиме ідею незалежної України?

Від початку російського вторгнення в Україну Білий дім проводить регулярні зустрічі з провідними представниками вашингтонського зовнішньополітичного істеблішменту, намагаючись тримати керівників аналітичних центрів та провідних експертів у курсі того, що адміністрація думає і планує у протистоянні з Москвою. Мета цих регулярних дзвінків - інформувати, переконувати і формувати аналіз, який виробляється елітою міста.

Усі, хто брав участь у брифінгах у Білому домі, голосно вихваляли політику адміністрації Байдена щодо України. Вони хотіли віддати належне президенту і його радникам. Всі говорили, що вони дійсно виконали приголомшливу роботу, врятувавши Україну і діючи спритно в умовах конфлікту, що швидко розвивався і був заздалегідь непередбачуваним. Але як тільки вони виходили за рамки протоколу, правда витікала, як могутня ріка.

Виявляється, зовнішньополітичні кола Вашингтона дедалі більше розчаровуються в українській політиці адміністрації Байдена. У чому, власне, полягає розчарування? З одного боку, адміністрація була послідовною у своїй лінії щодо України: Україна повинна перемогти, нічого про Україну без України, це не повинно перетворитися на Третю світову війну, і ми повинні захищати і зміцнювати заснований на правилах (і розроблений американцями) міжнародний порядок.

Але що все це насправді означає? Як взагалі виглядає перемога в Україні? Чи згодні ми з Україною, що це означає відновлення кордонів 1991 року? Якщо ми виступаємо за "нічого про Україну без України", то що означало, коли Ентоні Блінкен сказав групі експертів, що Крим - це червона лінія Путіна, а отже, і Америки? Чи дійсно американське поняття перемоги розходиться з баченням українців? І що означає "стільки, скільки буде потрібно" в контексті надання Україні більш чутливих систем озброєнь, таких як ПТРК, або зменшення запасів озброєнь у США та Європі? Наскільки ми йдемо "ва-банк"? "Якщо у них і є стратегія, то вона не була оприлюднена", - поскаржився один з експертів на регулярному брифінгу з представниками адміністрації.

Втім, останніми тижнями здається, що принаймні частина цієї політики стала трохи менш сітчастою. По суті, це можна сформулювати так: "Давайте почекаємо і подивимося, як пройде весняний контрнаступ України, а потім зробимо переоцінку."

Переоцінка

Джерела в адміністрації підкреслюють, що зараз Україна має все необхідне для успішного відвоювання територій, найімовірніше, на південному сході, де Україна сподівається перерізати російський сухопутний міст до Криму. З початку року чиновники Державного департаменту та Білого дому говорили, що Україна не є економічно життєздатною без Запоріжжя. Якщо Київ не поверне контроль над цією областю, яку Росія незаконно анексувала, Москва може зберегти свій тиск на українську економіку, блокуючи її порти та відрізаючи український експорт. Використовуючи ці порти, Україна годувала 400 мільйонів людей на рік. З початком війни сільськогосподарська галузь зазнала серйозного удару, і Україна втратила третину свого валового внутрішнього продукту.

Залежно від того, як розвиватиметься наступ на Україну, адміністрація натякнула, що переоцінить і скоригує свою політику. Але як це виглядатиме? "Білий дім, безумовно, говорив речі на кшталт того, що ми повинні зробити все зараз, шоб мати великий поштовх", - сказав другий учасник брифінгу. І всі запитали: "Що далі?"

“Я думаю, що адміністрація розраховувала на те, що Україна має все необхідне для наступу, і якщо вони нічого не зроблять, що ж, тоді нам доведеться провести переоцінку", - сказав перший учасник. "Що означає ця переоцінка, мені не зрозуміло. Чи означає це утримувати рівень підтримки на незмінному рівні? Чи це означає, що ми збільшуємо рівень підтримки? Чи це означає, що ми починаємо розмову про те, як нам заморозити ситуацію? Незрозуміло, про що саме вони думають. Ескалація підтримки дуже малоймовірна, тому це, мабуть, перший або третій варіанти”.

Ще один учасник висловив своє розчарування: "Чи достатньо ми даємо українцям для перемоги? Чи перемога означає лише стільки, скільки Україна зможе відвоювати за нинішніх рівнів підтримки і протягом цього дуже обмеженого вікна можливостей?" Здається, сказав третій учасник, що на цьому етапі українська перемога означає "все, що Україна зможе зробити. А потім… Я припускаю, що це означає сісти за стіл переговорів, але це за умови, що Росія сяде за стіл переговорів і що Україна сяде за стіл переговорів".

"Я думаю, що у нас є стратегія до кінця літа/початку осені, а потім це потрапить у наш політичний процес, і тоді ми скажемо: "Ну, ми намагалися. Ми допомогли їм, як могли", - додав цей учасник. "Я не думаю, що існує стратегія, яка виходить за рамки пакету допомоги у розмірі 95 мільярдів доларів, який закінчується наприкінці фінансового року [восени]. І тоді я не знаю, що буде далі. Я не думаю, що вони знову підуть до Конгресу просити більше. Якщо українці будуть шалено успішними, це може допомогти. Але якщо ми залишимося там, де ми є зараз, я не знаю, що адміністрація робитиме восени".

Зрозуміло, що практично ніхто не очікує, що український наступ завершиться вирішальною перемогою. Весь Вашингтон, якому платять за те, щоб він думав про цю війну, зараз гарячково програє можливі сценарії, як у розмовах на коктейлях, так і на більш формальних настільних навчаннях. Нещодавно на одних таких навчаннях здавалося, що всі дороги ведуть до глухого кута і якогось переговорного рішення в довгостроковій перспективі, незалежно від того, наскільки успішно пройде весняний наступ цього року. Це схоже на те, що коли голова Марк Міллі в листопаді заявив, що ця війна буде вирішена не на полі бою, а за столом переговорів, його слова відображали консенсус, що зароджувався у Вашингтоні.

“Я думаю, вони хочуть, щоб це сталося цього року", - сказав один з експертів про початок переговорного процесу. "У нас вибори наступного року, і ми вже перебуваємо в сезоні передвиборчої кампанії. Україна може повернути частину території, але це не буде масове повернення територій. Я думаю, що до цього ми прийдемо наприкінці року. Вони захочуть утримувати лінію, і Конгрес їх у цьому підтримає".

Затягування часу

Дмитро Альперович, який очолює аналітичний центр "Сілверадо", що базується у Вашингтоні, розповів, що він чув від американських обранців з усього політичного спектру, що питання від їхніх виборців про те, чому США витрачають так багато грошей в Україні, почали надходити все частіше. "Не лише республіканці, але й демократи кажуть, що великі пакети допомоги Україні не отримають підтримки їхніх виборців, - каже Альперович. "Це не ліві чи праві політики. Це помірковані політики". Він був відвертим щодо ймовірного результату. "Якщо Україна досягне прогресу, вона здобуде більше ресурсів. Якщо ж ні, то буде важко отримати постачання для продовження наступу".

Однак інша людина, знайома з думкою адміністрації і яка брала участь у деяких з цих розмов, була непохитна в тому, що Білий дім не має наміру припиняти допомогу Україні. Інший учасник розповів, що під час телефонної розмови місяць тому з новим старшим директором з питань Росії Ніколасом Берлінером Білий дім чітко дав зрозуміти, що вони звернуться до Конгресу за додатковою допомогою восени, незалежно від результату наступу. Питання в тому, скільки вони попросять - і скільки отримають. Це буде частиною осінньої переоцінки. "Справа не в тому, що США припинять підтримувати Україну, - сказала людина, знайома з думками адміністрації. "Справа в тому, що США та інші західні країни можуть бути не в змозі дати Україні вирішальну перевагу на полі бою. Ось у чому проблема. США зобов'язуються підтримувати Україну, але вони не можуть обіцяти те, чого не мають. У певний момент Вашингтону доведеться зробити переоцінку, в тому числі балансу між США та європейцями".

Тим не менш, цей розрив між офіційною риторикою адміністрації Байдена непокоїть українців, які телеграфують, що вони стурбовані тим, що це грає на руку плану Путіна: перечекати непостійних американців, без яких європейці майже ні на що не здатні, а потім розправитися з українцями. "Українці запитують, чи мають намір США примусити Україну до якогось врегулювання шляхом переговорів, - каже людина, знайома з думкою адміністрації. "Я вважаю, що США не хочуть хибного глухого кута. План гри полягає в тому, щоб надати Україні вікно можливостей, але припустити, що війна закінчиться природним тупиком. Тоді шукати переговори або заморожений конфлікт".

Цього недостатньо навіть для деяких публічних союзників адміністрації, які в розмовах постійно наголошували на розриві між тим, що Байден і його радники говорять публічно, і тим, що вони планують у приватних розмовах. "Ми риторично говоримо щось, а потім повертаємося до інкременталізму. Це, до речі, двопартійний коментар. Ми займаємося цією дуже високою риторикою і сподіваємося, що нас ніхто не звинуватить у цьому. Але ми будемо змушені це зробити. Ми не граємо на успіх, ми граємо на патову ситуацію, а патова ситуація не буде успішною для нас".

перекладено з https://puck.news/home-2/