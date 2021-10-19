Як незрячий співак виборов золото на Паралімпіаді в Токіо. Історія чемпіона

18-річний Михайло – незрячий з дитинства. Батьки роками займалися реабілітацією сина, щоб добитися збереження в хлопця реакції на світло. У шкільні роки Михайло почав професійно займатися співами – і досяг високих результатів – 2018-го на запрошення Національного Паралімпійського комітету України, талановитий хлопець заспівав на Урочистій церемонії проводів національної збірної команди України на ХІІ зимові Паралімпійські ігри.

Та для самого Михайла знайомство з українськими паралімпійцями стало вирішальним у житті. Він взяв приклад з зіркових атлетів, і почав плавати. Вже за три роки, 2021-го, він взяв в Токіо для України срібло – і – золото!

Повну історію Михайла Сербіна дивіться вже в суботу, 23 жовтня, о 10:30 та о 17:00 на телеканалі Еспресо.

Нагадаємо, що телецикл "Сильні історії" - це програма, присвячена родинам українців, в яких є діти з інвалідністю, і які успішно борються за їхнє повноцінне дитинство і життя. Цикл створюється за підтримки Українського Культурного Фонду, а реалізовує проєкт ГО "Всеукраїнський Демократичний Форум".