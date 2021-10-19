Як незрячий співак виборов золото на Паралімпіаді в Токіо. Історія чемпіона
Цієї суботи в циклі "Сильні історії" на "Еспресо" - епізод про золотого призера Паралімпіади в Токіо Михайла Сербіна
18-річний Михайло – незрячий з дитинства. Батьки роками займалися реабілітацією сина, щоб добитися збереження в хлопця реакції на світло. У шкільні роки Михайло почав професійно займатися співами – і досяг високих результатів – 2018-го на запрошення Національного Паралімпійського комітету України, талановитий хлопець заспівав на Урочистій церемонії проводів національної збірної команди України на ХІІ зимові Паралімпійські ігри.
Та для самого Михайла знайомство з українськими паралімпійцями стало вирішальним у житті. Він взяв приклад з зіркових атлетів, і почав плавати. Вже за три роки, 2021-го, він взяв в Токіо для України срібло – і – золото!
Повну історію Михайла Сербіна дивіться вже в суботу, 23 жовтня, о 10:30 та о 17:00 на телеканалі Еспресо.
Нагадаємо, що телецикл "Сильні історії" - це програма, присвячена родинам українців, в яких є діти з інвалідністю, і які успішно борються за їхнє повноцінне дитинство і життя. Цикл створюється за підтримки Українського Культурного Фонду, а реалізовує проєкт ГО "Всеукраїнський Демократичний Форум".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.39Продаж 30.75
- Актуальне
- Важливе