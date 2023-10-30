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Як обрати ім’я для дівчинки: популярні та рідкісні жіночі імена

30 жовтня, 2023 понедiлок
11:07
Суспільство Немовля

Ім'я дитини стає її частиною на все життя, воно може вплинути на ідентичність та сприйняття світу. Тому осмисленість у виборі імені - це ключовий аспект

Вибір імені для дитини - це важлива та відповідальна справа, яку батьки мають робити з особливою увагою та дбайливістю.

Батьки зазичай ще до народження дитини починають підбирати імена. Підходів до такого вибору незліченна кількість, від простих роздумів про унікальність та позитивне значення імені, до більш прагматичних, наприклад, як воно буде співзвучати з прізвищем або ім’ям по-батькові.

На що варто звернути увагу при виборі імені?

Одні батьки обирають ім'я, яке має глибокий родовідний зв'язок або символіку. Інші звертають увагу на звучання та гармонію з прізвищем. Деякі вибирають імена, які відображають їхні сподівання та побажання для майбутньої дитини. Важливо пам'ятати, що воно має бути комфортним для дитини і мати позитивні асоціації. Тому бажано обдумати такі фактори, перш ніж зробити вибір:

  • Звучання і вимова. Ім'я повинно легко вимовлятися та мати приємне звучання. Спробуйте вимовити його в різних контекстах та переконайтеся, що воно легко проговорюється і звучить гармонійно. Адже, якщо при вимові імені люди будуть постійного робити помилки, це буде додатковою причиною для сором’язливості та невпевненості в собі дитини.
  • Багато імен мають певне церковне і культурне значення або можуть містити історичні аспекти. Батьки можуть обрати імена на честь родичів, героїв або важливих фігур в їх житті. Тому важливо дізнатися все про значення імені та переконатися, що воно вам підходить та буде доречним у вашому суспільстві.
  • Знайте міру в унікальності. Звісно популярність та унікальність – це важливі аспекти. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина вирізнялася, тоді варто обрати менш популярні імена. Однак, пам’ятайте, що оригінальність теж повинна мати межі, оскільки це може нанести шкоду соціальному життю дитини.
  • Подумайте про можливі скорочені форми та прізвища, які можуть виникнути на основі імені. Зменшено-пестливі форми імені також повинні вам подобатися та не викликати негативних емоцій.
  • Адаптивність імені. Розгляньте наскільки легко ім'я може адаптуватися до різних вікових етапів та життєвих ситуацій. Інколи імена чудово підходять дітям, але різко контрастують з їх амплуа в дорослому віці.

Отже, вибір імені - це рішення, яке потребує обдумування та врахування багатьох аспектів, і осмисленість в цьому питанні грає важливу роль.

Фото: Freepik

Найбільш популярні імена для дівчаток в світі та Україні

Експерти порталу LetterSolver провели змістовне дослідження та зібрали інформацію з державних порталів різних країн аби вивести достовірні та актуальні дані про найпопулярніші імена для дівчат. Звіт був опублікували весною 2023 року.

Марія

Відповідно до даних, найбільш популярним в світі іменем для дівчинки стало – Марія та його варіації. Це ім’я було визнано найпопулярнішим в 17 країнах світу протягом останнього року.

Ім’я Марія взяте з Нового Заповіту Біблії. Марія була матір'ю Ісуса Христа в християнській традиції. Вона вважається святою особою, символом материнства, жіночості, і багато людей надають цьому імені особливий релігійний статус. Воно було і залишається дуже поширеним в різних країнах та культурах через вплив християнства. Також, сьогодні поширені різні форми та варіацій цього імені – Мері, Маріам, Маріель, Мар’я та інші.

Олівія

У США та ще п’яти європейських країнах найпопулярнишим стало красиве та елегантне жіноче ім’я Олівія. Воно має латинське походження від слова "oliva," що перекладається як "олива" або "оливкове дерево." Це ім’я дуже відоме у багатьох культурах та мовах, має особливості у написанні та вимові у різних країнах. Олівія асоціюватися з такими поняттями: мир, доброта, врівноваженість та природність.

Софія

Серед найпопулярніших імен для дівчаток в Європі домінує - Софія. Воно відоме своєю елегантністю та красою звучання. Софія має давньогрецькі корені та походить від слова "Sofіa", що перекладається як "мудрість" або "знання". Саме така інтерпретація дала імені своє головне значення, адже воно символізує розум, інтелект, освіченість та розсудливість.

Ім'я Софія вже не перший рік залишається одним із найпопулярніших жіночих імен у світі і використовується у багатьох країнах.

Анна

Саме цьому імені найбільше українців надали перевагу протягом 2022 року. Ім'я Анна має давнє історичне походження та широке поширення в різних культурах світу. З давньогрецької, корінь імені "Аnnе" означає "милосердя" або "благодать". У єврейській класичній традиції воно вживається як ім'я святої Анни, матері Діви Марії, що символізує благодать та духовну святість. Тому не дивно, що воно асоціюється з милосердною, доброю та ласкавою людиною або з тою, хто приносить благодать та радість.

Ім'я Анна залишається популярним у багатьох країнах світу, є частиною культурної спадщини та має безліч варіацій - Ганна, Аніта, Аннабель тощо.

Фото: Freepik

Популярні та унікальні українські жіночі імена

Відповідно до даних Міністерства юстиції України, найпопулярнішими жіночими іменами у 2022 році стали: Анна, Софія, Анастасія, Олександра, Соломія, Марія та Вікторія.

Однак, рейтинг за І півріччя 2023 року дещо змінився до списку увійшли: Анастасія, Дарина, Вікторія, Єва, Мирослава, Катерина, Злата, Марія, Соломія та Софія.

Якщо ж говорити про оригінальні та незвичні імена, то вони завжди привертають увагу та надають особистості певну унікальність. Протягом 2022 року в Україні цей список значно поповнився: Аделіна-Джавеліна, Червонка, Арієль, Мрія, Квіта, Дзвенислава, Хозяйка, Луна, Міссі, Євангеліна, Джавеліна та інші.

Українські стародавні жіночі імена

Україна зі своєю багатою культурною спадщиною, також має свою унікальну колекцію імен, які віддзеркалюють історичні події, віру, ідеали та цінності народу. Стародавні українські імена несуть у собі найкраще з минулого, зберігаючи дух споконвічних традицій, вони стали невід'ємною частиною культурної спадщини. Їх можна зустріти на сторінках книжок та історичних переказів, однак українці все частіше виявляють цікавість до цих традиційних імен:

  • Акіліна – означає силу та витримку, його асоціюють зі словами "непереможна" або "невразлива".
  • Меланія – ніжне ім’я з гарним звучання, має значенням "таємнича/чорна";
  • Зореслава – милозвучне ім’я, яке можна інтерпретувати як "та, хто має світлу славу" або "та, чиє життя яскраве і славне, як зірка".
  • Стефанія – це гармонійне ім’я, що може бути інтерпретоване як "та, яка відзначена вінцем чи короною".
  • Параскевія - ім’я має глибокі історичні корені і може означати "переддень свята", або бути пов'язаним з християнським святом П'ятниці.

Звісно, цей список не є вичерпним, однак ці імена відображають багатогранність та глибокий смисл стародавніх українських традицій,їх варто пам'ятати для збереження культурної спадщини.

Фото: Freepik


 
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