Як поповнити нестачу вітаміну D узимку: поради від МОЗ

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Для чого потрібен вітамін D

Забезпечує щільність кісток, розвиток м’язів;

Допомагає регулювати баланс кальцію, магнію і фосфору;

Підтримує опір організму бактеріям і вірусам;

Бере участь у діяльності нервової системи.

Як запобігти дефіциту вітаміну D

Є два способи поповнити нестачу цього вітаміну. Перший – це їжа.

Як зазначили у МОЗ, одними з найкращих джерел вітаміну D є м’ясо жирної риби (оселедець, лосось, тунець, скумбрія) і риб'ячий жир. Він також міститься в яєчних жовтках, печінці, грибах, сирах.

Другий спосіб – це прогулянки на свіжому повітрі.

У відомстві зазначили, що перебування на вулиці 10–15 хв достатньо, щоби здорова людина отримала необхідну кількість вітаміну D.

Чому не варто призначати собі харчові добавки

У МОЗ наголосили, що передозування може мати негативні наслідки для здоров'я людей.

"Варто пам'ятати, що люди різного віку потребують різної кількості вітаміну D. Його передозування може призвести до накопичення солей кальцію в суглобах, нирках, підвищення рівня кальцію в сироватці крові, сечі та відкладення мінеральних речовин у м'яких тканинах", - пояснили у відомстві.