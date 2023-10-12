Як поповнити нестачу вітаміну D узимку: поради від МОЗ
В осінньо-зимовий період, коли так мало сонячних днів, варто подбати про профілактику нестачі вітаміну D. Для цього є більш дієві способи, ніж харчові добавки
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Для чого потрібен вітамін D
- Забезпечує щільність кісток, розвиток м’язів;
- Допомагає регулювати баланс кальцію, магнію і фосфору;
- Підтримує опір організму бактеріям і вірусам;
- Бере участь у діяльності нервової системи.
Як запобігти дефіциту вітаміну D
Є два способи поповнити нестачу цього вітаміну. Перший – це їжа.
Як зазначили у МОЗ, одними з найкращих джерел вітаміну D є м’ясо жирної риби (оселедець, лосось, тунець, скумбрія) і риб'ячий жир. Він також міститься в яєчних жовтках, печінці, грибах, сирах.
Другий спосіб – це прогулянки на свіжому повітрі.
У відомстві зазначили, що перебування на вулиці 10–15 хв достатньо, щоби здорова людина отримала необхідну кількість вітаміну D.
Чому не варто призначати собі харчові добавки
У МОЗ наголосили, що передозування може мати негативні наслідки для здоров'я людей.
"Варто пам'ятати, що люди різного віку потребують різної кількості вітаміну D. Його передозування може призвести до накопичення солей кальцію в суглобах, нирках, підвищення рівня кальцію в сироватці крові, сечі та відкладення мінеральних речовин у м'яких тканинах", - пояснили у відомстві.
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