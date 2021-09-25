Як працюватиме закон "про олігархів" та хто потрапить до реєстру?
У студії Еспресо ведуча - Христина Шкудор.
Гості програми: Євгенія Кравчук - народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу", Ярослав Юрчишин - народний депутат, фракція "Голос", об'єднання "Справедливість", Олег Синютка - народний депутат, фракція "Європейська солідарність"
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