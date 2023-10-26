Як правильно говорити з бійцями з ампутаціями

Від редакції: цей текст на прохання Еспресо підготували представники Львівського підрозділу громадської організації СУВІАТО, яка вже понад рік займається реабілітацією військових.

У цій статті ми узагальнили свій досвід спілкування з бійцями на протезах та додатково поговорили з другом-ветераном, який втратив ногу нижче коліна у Бахмуті.

Далі ви дізнаєтеся:

Чи є особливості у розмовах з ветеранами з ампутаціями

Як коректно називати бійців на протезах

Як можна зачепити тему про ампутацію

Як підтримати людину без кінцівки

Чи є особливості у розмовах з ветеранами з ампутаціями

Загалом говорити з бійцями на протезах можна на будь-які теми, але зайвий раз нагадувати про війну, розпитувати про особливості бойових дій не варто. Це може травмувати людину, викликати неприємні спогади. Бійці на милицях або на протезах залишаються звичайними людьми, яким цікаво говорити на звичайні теми: про море, природу, рибалку, про мирне життя.

Не треба висловлювати співчуття, жаль, проявляти зайву зацікавленість щодо інвалідності, якщо ви не є дуже близькою людиною для бійця. Ветерани з ампутаціями не відчувають і не хочуть відчувати себе чимось обмеженими, навпаки, вони радіють та насолоджуються життям: коли щось втрачаєш, то вдячний, що Бог дав другий шанс.

Не варто також жартувати про інвалідність. Військові з ампутаціями між собою можуть жартувати й не на такі теми, військовий гумор — це окрема розмова. Але цивільним це робити не варто.

Фото: Фото із заходу реабілітації для ветеранів «Свої серед своїх» від СУВІАТО



Як коректно називати бійців на протезах

Найкраще звертатися до людей на ім'я та не робити акцент на ампутаціях, не привертати до цього зайвої уваги. Але точно не казати «з обмеженими можливостями», «інвалід», «ампутант», «людина з особливими потребами». Бійці між собою кажуть мовою фактів: «немає ноги, руки, кінцівки», «важке поранення, не має двох рук» або «має ампутацію двох ніг». Найкраще спитати в людини, як правильно та прийнятно її називати.

Як можна зачепити тему про ампутацію

Питання: «Де тебе так? Як це сталось?» - сприймаються військовими з ампутацією нормально, як людська зацікавленість. Зазвичай люди готові розказати свою історію, багатьом від цього стає легше.

Але не говоріть на тему ампутації та протезування легковажно. Окрім самого поранення та втрати кінцівки, люди фактично наново вчилися ходити або писати, доклали багато зусиль, щоб навчитися користуватися протезами. Усі, хто ходить на них — титани.

Фото: Фото із заходу реабілітації для ветеранів «Свої серед своїх» СУВІАТО

Як підтримати людину без кінцівки

Люди на протезах не потребують нашого з вами співчуття. Не треба кидатися допомагати відкрити двері, брати людину під лікоть, якщо вас про це явно не попросили. Але ви можете ввічливо висловити людині свою повагу та вдячність, як і будь-якому іншому військовому. Якщо вже дуже хочете допомогти, то спитайте, чи не потрібна якась допомога. Не порушуйте особисті кордони людини.

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