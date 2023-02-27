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Війна з Росією: хроніка
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Як Росія брала південь, а потім застрягла, Джанет Єллен у Києві та український "Східний фронт" у Берліні. Світові ЗМІ про Україну 27 лютого

Андріана Стахів
27 лютого, 2023 понедiлок
21:43
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань 27 лютого – як Росія брала південь, а потім застрягла, Джанет Єллен прибула до Києва, а український "Східний фронт" без прикрас показують на кінофестивалі у Берліні

Про це і не тільки світові ЗМІ писали 27 лютого: 

The New York Times:

Російський наступ почався, але він зовсім малопомітний, пише видання, розповідаючи про бої на прикладі українського Лиману. "Щодня, іноді більше одного разу на день, невеликі групи виступають і намагаються захопити наші позиції", – розповідає про дії ворога поблизу українських позицій боєць із позивним Дизель.

Міністерка фінансів США Джанет Єллен, не анонсуючи візит, відвідала Київ. Під час поїздки Єллен оголосила про перерахування 1,25 мільярда доларів допомоги Україні. "Однією із зупинок міністерки Єллен була школа №168 на Оболоні, яка була серйозно пошкоджена під час першої атаки минулого року, коли російські війська підійшли до будівлі. Школа, у якій вчителі, адміністратори та інший персонал отримували компенсацію коштом прямої підтримки бюджету США, відтоді була відбудована", – розповідає про візит NYT.

The Washington Post:

Рада ООН з прав людини розпочинає засідання із засудження російської агресії. Роль ООН у притягненні Москви до відповідальності за воєнні злочини має стати ключовою темою дебатів. Делегація з Москви братиме участь у засіданні у ролі спостерігача. Як наголосив Гутерреш, від початку війни офіційні особи ООН задокументували сотні порушень, серед яких зникнення мирних жителів і акти сексуального насильства проти чоловіків, жінок і дітей. Як результат очікується, що учасники сесії розширять мандат ООН на проведення розслідувань щодо притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини.

The Guardian: 

Українська лауреатка премії миру Нобеля Олександра Матвійчук каже, суди над росіянами за злочин агресії можуть запобігти подальшим звірствам. На її думку, можлива справедливості допоможе їм зрозуміти, що сховатися за абстрактним Путіним не вдасться, що можливо таки особисто доведеться відповідати за кожен вчинок.

"Америка буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначила під час свого візиту до Києва міністерка фінансів США Джанет Єллен. Вона також сказала, що Вашингтон вивчить прохання Києва щодо запровадження санкцій проти ядерно-енергетичного сектору Росії, але має "зважати" на потенційні наслідки таких дій для західних союзників.

Як повідомляє The Guardian білоруські партизани заявляють, що підірвали російський літак під Мінськом. Вони стверджують, що серйозно пошкодили російський військовий літак. А лідер опозиції назвав цю подію "найуспішнішою диверсією" з початку війни. Білоруська партизанська організація, заявила, що використовувала безпілотники для удару по аеродрому Мачулищі в 12 км від Мінська. За їх допомогою вдалося пошкодити літаки з раннього попередження та контролю (AWACS).

Без цензури та прикрас, режисер Євген Титаренко, волонтер медичного батальйону Госпітальєри із 2014 року, привіз до Берліну свою документальну стрічку "Східний фронт", яка перенесе німецьких глядачів у реалії життя українських медиків та воїнів. "Дехто каже, що в нашому фільмі є сцени, які занадто тривожні для перегляду. Я кажу, можливо, саме час людям уважніше придивилися до того, що відбувається", – наголошує він.

Politico:

Сильні та слабкі сторони Володимира Зеленського спробували дослідити у Politico. За кілька тижнів до вторгнення Росії високопоставлені українські опозиційні політики та колишні міністри були сповнені розчарування, пише видання. Вони просили Зеленського про зустріч та про збільшення фінансування української армії. "Вони хотіли інтенсивного планування війни, включаючи розробку та публікацію наказів цивільної оборони, щоб люди знали, що робити, коли гуркочуть гармати", – зазначає один із редакторі Politico Джеймі Деттмер у своєму матеріалі. Ті прорахунки Зеленського пробачили, проте не забули, тому вони лягли в основу тривог опозиції щодо майбутнього повоєнної України.

Разом із тим його трансформація після початку вторгення була разючою. "Навіть його вітчизняні критики знімають капелюхи перед ним за його сильні сторони як чудового комунікатора: його щоденні звернення до українців зміцнювали їх, давали напрямок і підвищували моральний дух, навіть коли настрої, зрозуміло, падали",.– пишуть у виданні. Але перестороги щодо майбутнього все ж залишаються.

Reuters

На початку сесії Ради з прав людини, Верховний комісар ООН з прав людини засудив "безглузде" вторгнення Росії в Україну, на якій країни хочуть посилити перевірку ймовірних воєнних злочинів Москви та порушити питання про ставлення Китаю до мусульман-уйгурів.

Видання також повідомляє, що український суд залишив під вартою двох полонених російських військових, яких звинувачують в участі в обстрілах Росією житлових районів на сході України. Одному із них присудили 9 років ув'язнення, а іншому – 10. Імен засуджених не розголошували, проте зазначили, що вони були взяті у полон минулого року.

CNN:

ЗМІ пише про росіян, які мають відмінну думку про війну, проте залишаються заручниками паралельної реальності Путіна. "Що змусило мене змінити свою думку? – розповідає CNN 53-річна мешканка Москви. – По-перше, мій син мобілізованого віку, і я боюся за нього. А по-друге, я маю дуже багато друзів там, в Україні, і я з ними спілкуюся. Тому я проти". У своєму матеріалі видання подає коментарі росіян, які змінили свою думку щодо правильності дій Путіна, або ж від початку не підтримували його.

Також медіа публікує оновлення новин щодо ситуації та подій в Україні. Зокрема те, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про очікуваний дефіцит бюджету країни цього року на рівні $38 млрд, проте США нададуть понад $10 млрд бюджетної підтримки до вересня. Головнокомандувач Збройних Сил України повідомив, що в понеділок розмовляв з вищим генералом США і вкотре наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони Києва за допомогою багатоцільових винищувачів F-16.

BBC:

Як Росія брала південь, а потім застрягла, розповідає BBC. "Коли Росія вторглася в Україну рік тому, одного із найбільших успіхів вони досягли на Півдні України. За кілька днів російські війська, наступаючи з Криму, захопили територію України, більшу за Швейцарію, – згадує видання. "Швидкість була вирішальною для російського успіху. Їхня тактика полягала в тому, щоб обійти великі міста, оточити їх і йти далі. За два дні планували взяти Миколаїв, за три — Одесу, – розповідає BBC генерал-майор Дмитро Марченко, якого відправили організовувати оборону Миколаєва. Але російський план закінчився провалом. Він наголосив, що все це і завдяки звичайним місцевим мешканцям: вони постійно стежили за пересуванням російських військ і передавали українським артилеристам координати. Звичайні люди знищували бронетехніку та брали в полон росіян.

Ще один матеріал видання присвячений пілотам українських військових гелікоптерів. Наприклад про 34-річного Романа: "Чим ближче до цілі, тим нижче ми летимо. Це один-два метри над землею, – розповідає він. – Недостатньо просто вразити ціль. Ви повинні безпечно повернутися і повернути свій екіпаж і вертоліт для наступної місії". Журналісти BBC побували у місці, яке не можуть називати, проте яке є прямо дотичне до роботи військової авіації. "Його гелікоптер Мі-8 приблизно такого ж віку, як і він, і не має важкого озброєння та сучасних систем попередження про ракети, що наближаються. Кожна місія може бути для нього останньою", – пишуть вони, акцентуючи на необхідності українським воїнам новітнього обладнання.

Gazeta Wyborcza:

Видання розповідає про українок, які народжують під час війни. Під обстрілами, на окупованих територіях, часто без доступу до лікарів та медикаментів, лиш із підтримкою рідних поруч. Як це давати життя в той час, коли навколо життя забирають, ставить питання "Виборча" та розповідає історії двох українок, які у надскладних умовах змогли те нове життя дати.

Також польське медіа пише про складні бої під Бахмутом і контрнаступ української армії. Попри постійні атаки, росіяни не змогли захопити Бахмут. Російські війська намагалися оточити українських воїнів, натомість ті пішли у контрнаступ.

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