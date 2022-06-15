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Як розвіяти чари російської літератури? О 19:00 на ютубі Еспресо стартує проєкт "Власні назви" з Мирославою Барчук
15 червня о 19:00 на ютуб та фейсбук платформах Еспресо долучайтеся до першого ефіру в рамках онлайн-проєкту “Власні назви” з Мирославою Барчук
Тема першої програми: "Текстуальна імперія" і її трубадури: як розвіяти чари російської літератури?".
- Разом із літературознавцем і видавцем Ростиславом Семківим шукатимемо відповіді на такі запитання:
- Зарубіжна література без “Війни і миру“: як викладати російську літературу в школі і чи потрібна вона нашим дітям?
- Як російська література обслуговує агресивний російський націоналізм і до чого тут Пушкін з Достоєвським?
- Чи варто “присвоювати” Гоголя і не помічати українофобії Булгакова?
Онлайн-проєкт "Власні назви" реалізують Український ПЕН та телеканал “Еспресо” за підтримки Шведського ПЕН.
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