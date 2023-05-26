"Як тебе захистити, Києве мій?" — Рух ЧЕСНО відкрив виставку в Музеї агітації
До Дня Києва Рух ЧЕСНО в Музеї агітації та політичного трешу відкрив виставку “Як тебе захистити, Києве мій?”
У цій виставці зібрано майже 150 фотокопій — це агітація кандидатів у мери Києва.
"Ми бачимо, що кияни протрималися як виборці, що розуміють #ДеЗрада, рівно один повний виборчий цикл після Помаранчевої революції. Все змінилося у 2020 році. Олександр Попов, якого держзрадник Віктор Янукович свого часу призначив головою КМДА і який встановив на майдані "йолку", мало не вийшов у другий тур під час виборів київського міського голови, а фігурант Реєстру держзрадників Андрій Пальчевський виявився дуже близьким до 5% бар’єру", — наголошує лідерка Руху ЧЕСНО Віта Думанська.
"Судова система корумпована і не реформована. Залишати відповідальність за суверенітет і державність лише на виборців — це збільшувати ризики, що ситуація, яка виникла в 2014 та 2022 може повторитися знову. Це те, над чим мають серйозно задуматися не лише українські політики, але й європейська спільнота," — резюмує Думанська.
Нагадаємо, парламент досі не розглянув урядовий законопроєкт, який передбачає позбавлення мандатів депутатів місцевих рад. Так само очікують розгляду з десяток інших ініціатив, які спрямовані на очищення політичної системи від впливу проросійських політиків.
В "Чесно" зазначають, що Нестор Шуфрич разом зі своїми колегами з ексОПЗЖ досі посідають ключові посади у комітетах. У парламенті також зареєстрували вже кілька люстраційних ініціатив, але вони так само досі не розглянуті.
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