Повторюється 2014-ий. Поблизу російського Білгорода концентруються десятки ударних гелікоптерів
У Білгородській області РФ, за приблизно 30 км від кордону з Україною, командуванням російської армії зібрано десятки ударних гелікоптерів Повітряно-космічних сил Росії
Про це інформує ТГ-канал російських військових експертів "Записки мисливця", що відстежує пересування військової техніки.
Як наголошується, саме активність цих гелікоптерів була помічена в суботу, 12 лютого 2022 року, над центральною частиною Росії.
"Примітно, що під час подій весни 2014 року на цьому ж місці також базувалося угруповання ударних гелікоптерів", - наголошує телеграм-канал й наводить відповідні світлини кінця квітня 2014 року.
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