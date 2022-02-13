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Повторюється 2014-ий. Поблизу російського Білгорода концентруються десятки ударних гелікоптерів

13 лютого, 2022 неділя
02:34
Новини

У Білгородській області РФ, за приблизно 30 км від кордону з Україною, командуванням російської армії зібрано десятки ударних гелікоптерів Повітряно-космічних сил Росії

Про це інформує ТГ-канал російських військових експертів "Записки мисливця", що відстежує пересування військової техніки.
 


Як наголошується, саме активність цих гелікоптерів була помічена в суботу, 12 лютого 2022 року, над центральною частиною Росії.
 
 

"Примітно, що під час подій весни 2014 року на цьому ж місці також базувалося угруповання ударних гелікоптерів", - наголошує телеграм-канал й наводить відповідні світлини кінця квітня 2014 року.
 


 
 


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Росія
вторгнення
гвинтокрили
Білгород
вертольоти
вторгнення в Україну
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