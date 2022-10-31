Про це Злата Огнєвіч написала в сторіс в Instagram.

Українські топ-100 на музичних платформах продовжують містити російські треки. Список Apple Music взагалі очолила пісня російських виконавців, а інші його композиції посіли 3-е, 5-е, 7-е та 9-е місце. Такий вибір українців обурює і дивує багатьох зірок.

Так, до своїх підписників звернулась Злата Огнєвіч.

"І після всіх жертв, каліцтв, трагедій Бучі, Маріуполя, щоденної боротьби на передовій – ви продовжуєте слухати росняву музику? І тим самим спонсорувати ворога!" – обурилась співачка.

Вона поділилась, що це справа принципу, адже попри музичні вподобання, не слухати російське – це захищати український культурний фронт.

"Як вам не соромно! Хіба я не маю улюблених треків? Маю, але я принципово їх не слухаю, адже вважаю культурний фронт не менш важливим, ніж інші. Давайте станемо на захист нашої країни всі разом", – додала Огнєвіч.

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