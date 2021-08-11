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Як вибрати ПВХ плитку для підлоги, не маючи спеціальної освіти

11 серпня, 2021 середа
11:27
Новини

Зазвичай матеріал для покриття підлоги власникам приміщень рекомендують будівельники, і це практично завжди лотерея. Те, що підходить для будинку, не завжди вписується вдало в комерційний об'єкт і навпаки. Як правило, фахівці, що проводять ремонт, переконують використовувати матеріал, з яким вони звикли працювати. Ми ж поговоримо про універсальний матеріалі - ПВХ плитку, яка прекрасно демонструє свої найкращі якості в будь-яких приміщеннях

Як вибрати малюнок?

Вся справа в тому, що ПВХ плитка - це багатошаровий композитний матеріал. Кожен з шарів має свої функції і завдання. Верхній зазвичай виконує декоративну функцію, дозволяючи використовувати плитку практично скрізь. Наприклад, для квартири вибирають забарвлення натуральної деревини, для кухонь - каменю або керамічної плитки, а для деяких приміщень підходить забарвлення трав'яного газону або іншого природного покриття.

Що з вологостійкістю?

Матеріали для підлоги часом досить примхливі. В першу чергу, це стосується ковроліну, лінолеуму, натурального дерева і ще багатьох матеріалів. Яку ж ПВХ плитку слід вибирати для покриття в приміщеннях з високою вологістю чи іншим агресивним середовищем?

Дивно, але ця плитка якнайкраще підійде як для спальні, так і, наприклад, для ванної кімнати, оскільки в її структурі відсутні гігроскопічні складові, такі як деревина, тирса або похідні картону.

А як бути з алергією?

Гарна новина для важко переносять запахи і хімію людей: ПВХ плитка гіпоалергенна. Тільки не забудьте, купуючи даний матеріал, попросити у продавця сертифікати відповідності. Якщо плитка виготовлена ​​за державними стандартами, то навіть алергіки зі стажем зітхнуть з полегшенням.

Клеїти або зчепити?

У плані монтажу ПВХ плитка ділиться на:

- самоклеючу;

- з замком;

- клейову.

І якщо самоклеюча вже має біля основи клейовий склад, який необхідно лише активувати, прибравши захисну плівку, то під клейову необхідно самостійно обробити сцеплюючим складом робочі поверхні.

Можна забути про клей, вибравши плитку з замком - в такому випадку монтаж статі нагадає збирання пазлу - краї плитки входитимуть в один одного по системі "паз-в-паз".

Як мити плитку?

Зупинившись на ПВХ плитці певної фактури і забарвлення, не забудьте придбати спеціальну швабру, щадні хімічні очисники і мікрофібру для прибирання вручну. Вся справа в тому, що догляд за плиткою зажадає тендітності, що зазначено в рекомендаціях виробника.

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