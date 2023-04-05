Як втілюють соціальні ініціативи "Відбудуємо країну разом із GROHE"

Про це йдеться в сюжеті Еспресо.

"Перше – це надати українцям, які постраждали під час бойових дій, базові набори нашої продукції за максимально привабливою ціною. Друге – це надати такі ж набори абсолютно безкоштовно комунальним підприємствам, таким як лікарні, дитячі садочки та школи", – розповів лідер GROHE Україна Андрій Рудик.

До базового набору входить та сантехніка, яка потрібна в кожній оселі: змішувач для умивальника та ванни, змішувач для кухні, душовий набір і комплект із підвісним унітазом. Безоплатно такі набори отримали державні заклади та установи у Київській, Харківській, Херсонській та Одеській областях, які подавали відповідні заявки.

Третій напрямок допомоги – підтримка студентів і системи професійної освіти України. У GROHE поставили собі за мету боротися з нестачею кваліфікованих фахівців у сантехнічній галузі та робітничих професіях загалом шляхом розвитку коледжів і підготовки спеціалістів для відбудови країни.

У межах соціальної ініціативи "Відбудуємо країну разом із GROHE" освітні центри для студентів за спеціальністю "монтажник санітарно-технічних систем і устаткування" відкрили в Івано-Франківську, Луцьку, Львові та Здолбунові.