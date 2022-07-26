Як юні аграрії допомагають Збройним силам України

У межах соцпроєкту "Розумний город" компанія залучає юних аграріїв до волонтерства. Учасники на власних грядках вирощують овочі та патріотичний синьо-жовтий чай для ЗСУ.

"Кожен з учасників отримав насіння певних лікарських культур або овочевих культур, з яких ми згодом будемо фасувати готові борщові набори. В умовах війни ми, окрім соціальної складової, окрім освітньої мети, намагаємось прищепити любов до власної землі, до власної громади. Цей проєкт ми організовуємо для сільської молоді та юнацтва, які проживають в регіонах присутності нашої компанії, тобто на заході нашої країни. Це Львівщина, Івано-Франківщина, Хмельниччина, Тернопільщина та Буковина", - розповідає менеджер соціальних проєктів компанії "Контінентал Фармерз Груп Василь Капустинський".

За його словами, ідея створити відповідний проєкт із залученням молоді до роботи на своїй землі прийшла ще з минулого століття.

"Наша ідея була – відродити кооператорську на агрономічну жилку серед молоді та юнацтва. Корені цього проєкту сягають саме міжвоєнної Галичини. Зокрема, нас надихнула постать Євгена Храпливого і діяльність товариства "Сільський господар". Саме там з 1932 року діяв хліборобський вишкіл молоді. Це понад 500 гуртків по всій Галичині. І десятки тисяч хлопців та дівчат, які займалися агрономією".

Цього сезону участь в проєкті взяло більше сотні дітей. Для роботи потрібно було лише бажання, наполегливість та наявність трьох сотих земельної ділянки. Далі вже кожен сам обирав, що ростиме на грядці. Хтось висадив квасолю, червоний буряк, цибулю, а хтось засіяв увесь город мальвою та лікарськими нагідками. Утім, найважче, кажуть діти, було саме з квасолею.

"Найважче вирощувати фасолю. Бо на неї впаде дощ чи щось таке. А потім ця тичка пересохає і вона падає, ломається і знову приходиться йти до лісу наламувати, а потім знову ставити. Треба завжди слідкувати, щоб ця фасоля мала куди рости. Також її важливо своєчасно підливати", - зазначає один з учасників соціального проєкту "Розумний город" Юрій Кусень.

Уже восени маленькі аграрії зможуть пожинати плоди своєї праці. Усю вирощену продукцію діти надішлють на висушування в кооперативи. Потім - на фронт до бійців. У компанії сподіваються, наступного року ще більше дітей захочуть долучитися до волонтерства та до роботи на своїй рідній землі.