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Як зробити паштет із печінки? Ділимося простим рецептом
Паштет можна готувати з будь-якої печінки, але найсмачніше - з курячої. Інгредієнти та технологія приготування - дуже прості
Печінковий паштет класичний
Інгредієнти:
- куряча печінка - 700 г
- одна цибуля ріпчаста
- одна морква
- вершкове масло (82,5%) - 40 г
- соняшникова олія – три столові ложки
- сіль (за смаком)
Покроковий рецепт приготування:
- промиваємо курячу печінку
- даємо стекти воді
- нарізаємо її навпіл або дрібніше
- відрізаємо жовчні протоки
- подрібнюємо цибулю та моркву
- обсмажуємо цибулю на розігрітій сковороді з соняшниковою олією до прозорості
- додаємо моркву
- помішуючи, тушкуємо до напівготовності
- додаємо на сковороду печінку
- обсмажуємо всі компоненти разом
- тушкуємо до повної готовності під кришкою
- солимо за смаком
- перекладаємо обсмажену з овочами печінку в миску
- охолоджуємо до теплого стану
- обсмажку не виливаємо – вона додасть ніжності та еластичності готовому паштету
- охолоджені інгредієнти подрібнюємо блендером
- додаємо кілька скибочок вершкового масла
- подрібнюємо разом із маслом
- перекладаємо в посудину
- розтоплюємо вершкове масло
- заливаємо ним поверхню паштету
- відправляємо в холодильник для застигання.
Фото: gettyimages
Паштет з печінки в духовці
Інгредієнти:
- печінка - 400 г
- сало свіже - 250 г
- куряче стегенце - 200 г
- одна морквина
- одна фіолетова цибулина
- шість лаврових листків
- сіль – одна чайна ложка
- перець чорний мелений – третина чайної ложки
Покроковий рецепт приготування печінкового паштету в духовці:
- миємо печінку
- обсушуємо
- зі стегенця знімаємо м'ясо разом з шкіркою
- нарізаємо дрібними шматочками печінку, куряче м'ясо та сало
- пропускаємо через м'ясорубку шматочки печінки, курячого м'яса та сала
- чистимо цибулю і моркву
- нарізаємо невеликими шматочками
- пропускаємо через м'ясорубку
- додаємо до інших інгредієнтів
- перемішуємо масу для паштету
- додаємо сіль і перець
- перемішуємо
- на дно форми для запікання паштету викладаємо лист пергаменту, щоб краї звисали по обидві сторони
- викладаємо в підготовлену форму паштетну масу
- розрівнюємо поверхню
- викладаємо лаврові листи
- закриваємо паштетну масу звисаючим по обидві сторони пергаментом для випічки
- ставимо форму в нагріту до 180 °С духовку
- випікаємо одну годину
- даємо йому охолонути
- виймаємо з форми
- звільняємо від паперу.
Смачного!
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