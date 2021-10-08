​​​​​​​"Якась повна моральна деградація". Геращенко закликає Раду відсторонити Третьякову від засідань і зняти з посади голови комітету

Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.



"Якась повна моральна деградація". Голова комітету соціальної політики Галина Третьякова написала в партійному чаті слуг слова радості щодо смерті колеги, мовляв, «одним ворогом менше». А потім ще сказала, що це свобода слова2, – обурилася Геращенко.

"Та сама Третьякова , яка вчора клеймила Разумкова, що давав слово опозиції і не вимикав мікрофон, коли критикують Зеленського. Це просто шок. Хочеться вибачитися перед родиною і близькими Антона Полякова, що таке взагалі можливе. Що таке відбувається в парламенті. Що тут зграя", – пише Геращенко.

"Керівники парламентських фракцій подають спільну заяву до регламентного комітету з вимогою відсторонити Третякову від 5 сесійних засідань і відправити її у відставку з посади голови комітету соцполітики", – зазначила співголова фракції "Європейська Солідарність".