"Якась повна моральна деградація". Геращенко закликає Раду відсторонити Третьякову від засідань і зняти з посади голови комітету
Керівники парламентських фракцій вимагають зняти Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів
Про це повідомила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.
"Якась повна моральна деградація". Голова комітету соціальної політики Галина Третьякова написала в партійному чаті слуг слова радості щодо смерті колеги, мовляв, «одним ворогом менше». А потім ще сказала, що це свобода слова2, – обурилася Геращенко.
"Та сама Третьякова , яка вчора клеймила Разумкова, що давав слово опозиції і не вимикав мікрофон, коли критикують Зеленського. Це просто шок. Хочеться вибачитися перед родиною і близькими Антона Полякова, що таке взагалі можливе. Що таке відбувається в парламенті. Що тут зграя", – пише Геращенко.
"Керівники парламентських фракцій подають спільну заяву до регламентного комітету з вимогою відсторонити Третякову від 5 сесійних засідань і відправити її у відставку з посади голови комітету соцполітики", – зазначила співголова фракції "Європейська Солідарність".
- 8 жовтня нардепка-"слуга" Галина Третьякова написала в партійному чаті про смерть Антона Полякова: "одним ворогом стало менше". Нардеп Гео Лерос опублікував скріншот повідомлення.
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