"Якби чого не вийшло": організатори виставки у Києві прибрали карикатуру Смаля на Зеленського

Про це Смаль написав у Facebook.



"Перший випадок в біографії. Я не хочу, щоб на мою виставку в бібліотеці ім. Лесі Українки приходили люди. Причина на фото. На порожньому місці була карикатура на президента Зеленського. Дрібниця, але я з такою виставкою виглядаю "хоробрим" карикатуристом, котрий насміхається безжально над колишніми президентами і боїться нинішнього", - написав він.



Смаль додав, що роботу зняли організатори виставки:"якби чого не вийшло".



"Вибачте, наступна виставка не скоро. В Україні точно", - зазначив карикатурист.



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