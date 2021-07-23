"Якби чого не вийшло": організатори виставки у Києві прибрали карикатуру Смаля на Зеленського
Організатори виставки Олега Смаля в бібліотеці ім. Лесі Українки прибрали з експозиції карикатуру на президента України Володимира Зеленського
Про це Смаль написав у Facebook.
"Перший випадок в біографії. Я не хочу, щоб на мою виставку в бібліотеці ім. Лесі Українки приходили люди. Причина на фото. На порожньому місці була карикатура на президента Зеленського. Дрібниця, але я з такою виставкою виглядаю "хоробрим" карикатуристом, котрий насміхається безжально над колишніми президентами і боїться нинішнього", - написав він.
Смаль додав, що роботу зняли організатори виставки:"якби чого не вийшло".
"Вибачте, наступна виставка не скоро. В Україні точно", - зазначив карикатурист.
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