Якби Росія не зупинила дії НАТО в Україні, то Альянс розпочав би війну під приводом Криму: нові фейки від РФ

Про це повідомив Центр протидії дезінформації

За версією ЦПД при РНБО України, станом на ранок 20 липня росіяни запустили ще три великих обмани

Дезінформація: Представники Посольства рф у США заявили, що "твердження про загарбницький характер російської військової спецоперації докорінно помилкові. Ми повертаємо мир на звільнені території, створюємо умови для нормального життя та дотримання рівних прав громадян незалежно від етнічної та мовної належності".

Дезінформація: російські ЗМІ мусують тезу, яка, начебто належить керівнику Ірану Алі Хаменеї: "якби Російська федерація не зупинила дії НАТО в Україні, то через деякий час альянс розпочав би війну під приводом Криму".

Фейк: Російський пропагандист Дмитро Соловйов звинуватив українських біженців у тому, що це вони викосили у полі траву у вигляді свастики в передмісті Бранденбурга: "спочатку ми допомагаємо українським нацистам, примовляючи, що ніякого нацизму в Україні немає, а потім дивуємося, звідки ж у передмісті Бранденбурга з’явилася свастика, адже ми лише пустили в країну трішки біженців із України".

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