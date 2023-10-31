Які речі must have у базовому гардеробі кожної жінки та які сукні надають елегантності?

Трикотажна сукня

Фото: з загально доступних джерел

Трикотажна сукня - це незмінний атрибут періоду міжсезоння та зими. Такі сукні не тільки красиві, а й комфортні.

Особливого шарму додадуть лаконічні моделі. Вони виглядають витончено та додають легкості. Найбільші переваги трикотажної сукні - в ній завжди тепло, вона не перешкоджає свободі рухів, в ній неймовірно затишно. Отже, трикотаж - це завжди елегантно й красиво.

Сукня-комбінація

Фото: з загально доступних джерел

Більшість дівчат та жінок побоюються носити плаття комбінації. І все через відвертості такого сміливості вбрання, адже чоловіки часто ідентифікуючи таку сукню з нижньою білизною. Та все ж, не варто боятися сукні-комбінації. Варто тільки створити стильний ансамбль із аксесуарами та взуттям та підібрати такий варіант сукні, який би максимально стильно сидів на вашій фігурі.

Маленька чорна сукня

Фото: з загально доступних джерел

Маленька чорна сукня — один з різновидів вечірньої чи коктейльної сукні чорного кольору довжиною вище коліна, або до колін. Вперше таку сукню створила у 1920-ті роки французька кутюр'є Коко Шанель.

Сукня-халат

Фото: з загально доступних джерел

Актуальність тренда а-ля білизна призвела до того, що плаття-комбінації знайшли своє продовження в новомодному тренді - плаття-халат.

Така сукня постає у барвистому розмаїтті:

кімоно

шовковий халат

халат, схожий на тренч

халат з погонами

Сукня-сорочка

Фото: з загально доступних джерел

Сукня-сорочка – це саме такий предмет гардеробу, який щиро полюбили жінки з цілого світу. За допомогою сукні-сорочки можна легко створювати безліч унікальних образів. Усі ці образи зможуть легко підкреслити індивідуальність вашого стилю у парі з добрим почуттям актуальних тенденцій.