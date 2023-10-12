Який посуд можна назавжди зіпсувати, якщо покласти його в посудомийну машину?

Посудомийна машина - це побутовий прилад, призначений для автоматичного миття та очищення посуду. Вона працює за допомогою спеціальних циклів миття та полоскання, використовуючи мийні засоби та гарячу воду.

Цей прилад полегшує кухонні обов'язки, забезпечуючи зручність і комфорт. Використання посудомийки може допомагати зберігати посуд у кращому стані. Однак, потрібно знати, які матеріали підходять для очищення в посудомийці, а також, який посуд все ж таки краще мити вручну.

Що варто знати, аби посудомийна машина прослужила якісно

Для того, щоб миття посуду в посудомийці було ефективним і безпечним, слід дотримуватися певних правил. В першу чергу, це стосується завантаження посуду до машинки. Перед тим як встановлювати посуд у неї, обов'язково видаляйте залишки їжі та жир. Великі частини їжі можуть заблокувати фільтри та дюзи, заважаючи нормальному функціонуванню.

Розташовуйте предмети так, щоб їх поверхні не доторкалися одна до одної і не перевантажуйте посудомийку. Весь посуд повинен мати вільний доступ до струменю води та мийного засобу.

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Також, важливо врахувати "твердість води" у вашому регіоні, адже може знадобитися використання засобів для пом’якшення або потрібно буде регулювати налаштування на самій техніці. Не забувайте, що посудомийні машини досить чутливі і звичайні засоби для ручного миття не підходять. Тому, завжди використовуйте якісні мийні засоби, що призначені для використання в посудомийках, це продовжить термін використання техніки.

Ну і звісно, якщо ваша посудомийка має різні режими очищення (наприклад, делікатний режим для склянок чи посуду з декоративним покриттям), не ігноруйте цей пункт та використовуйте відповідні режими для різних видів посуду.

Для того, щоб не зіпсувати кухонне начиння, перевіряйте позначення виробника, щодо придатності посуду до миття в посудомийці. Деякі матеріали та покриття можуть не витримувати високих температур або агресивних мийних засобів. Ви можете не лише зіпсувати дороговартісний посуд, а також ризикуєте своїм здоров’ям.

Який посуд підходить для очищення в посудомийці?

Значну кількість кухонного начиння можна очищати в посудомийній машині:

Посуд із скла. Більшість скляних посудин можна мити в посудомийці, але слід розміщувати його так, щоб він не доторкалася до інших предметів, аби уникнути тріщин. Якщо у вашій техніці є делікатний режим, краще використайте його.

Кераміка. Посудини з такого матеріалу безпечно мити у машинці, адже вони добре витримують високі температури. Однак, якщо такий посуд має складні декоративні елементи, наприклад, золоті рисунки або обробку, краще перевірте позначення виробника. Деякі декоративні елементи можуть бути вразливими до агресивних мийних засобів.

Нержавіюча сталь. Нержавійка відмінно переносить вплив мийних засобів та не втрачає якість під час миття в посудомийній машині. Сміливо можете мити посуд з цього матеріалу - каструлі, сковорідки, кружки, столові прибори тощо.

Пластик (з позначенням "безпечно в посудомийній машині"). Деякі види пластику призначені для використання в посудомийці. Це можуть бути контейнери для їжі, склянки, дитячі пляшечки, дощечки для нарізання тощо.

Цей список орієнтовний, тому завжди варто перевіряти позначення перед завантаженням посуду до машинки. Якщо у вас є сумніви, краще очистити кухонне начиння вручну.

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Посуд, який не можна мити в посудомийній машині

Існують матеріали та типи посуду, які можуть зазнати пошкоджень або втратити якість під впливом високих температур, миючих засобів та тиску води в посудомийці.

Дерев'яні посудини

Дерев'яний посуд, такий як дошки, ложки, чи тарілки, не рекомендується мити в посудомийній машині через те, що матеріал швидко поглинає вологу, особливо під впливом високих температур. Це може призвести до зміни форми, або навіть тріщин.

Натиск води із мийним засобом, який зазвичай містить агресивні хімічні речовини, можуть зняти верхній олійний шар дерев'яного посуду.

Алюмінієві посудини

Алюмінієві сковорідки та каструлі дуже популярні серед господинь через доступну вартість та універсальність. Однак, такі посудини не рекомендується мити в посудомийній машині з кількох причин. В першу чергу, висока температура води під час миття та повітря для сушіння, негативно впливають на структуру алюмінієвого посуду.

По-друге, мийні засоби з кислотами можуть реагувати з алюмінієвим посудом і викликати корозію або пошкодження. Використання такого посуду з пошкодженим верхнім шаром несе небезпеку для здоров’я.

Сковорідки з антипригарним покриттям

Регулярне миття посуду в посудомийній машині може впливати на тривалість служби антипригарного покриття, призводячи до його швидшого зносу, тому часто рекомендують здійснювати очищення вручну для збереження якості покриття.

Механічний вплив та деякі мийні засоби можуть пошкодити антипригарне покриття, зробити його менш ефективним або навіть викликати відшарування.

Посуд, що може втратити свої якості

Фахівці Homes & Gardens, не рекомендують також очищати в посудомийці кухонні ножі. Адже, хімічний миючий засіб може призвезвести до корозії або іржі на лезі. Теж саме стосується чавунного посуду, який піддається корозійним процесам.

Варто також відмовить від автоматичного миття крихких матеріалів - фарфору та кришталю, цінних матеріалів - приробори зі срібла та мельхіору.