Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Військова адміністрація Києва неодноразово повідомляла про те, що в області будуються додаткові фортифікаційні та інженерні укріплення. Це єдине, що можна було озвучити. Тому можна сказати, що українські війська готуються до можливого повторного наступу з Білорусі. Я і багато інших експертів неодноразово наголошували на тому, що білоруська армія своїми маневрами сковує українське угруповання військ на Півночі України", - розповів Киричевський.

Киричевський також додав, що за різними даними білоруська армія складає від 40 до 60 тис. військових.

"За різними даними білоруська армія до війни Росії проти України мала 40 тис. військових. Зараз кількість військ Білорусі оцінюється в 60 тис. Реальне боєздатне військо в Білорусі складає 6-8 тис. військових. Тому цілком ймовірно, що якщо офіційний Мінськ вступить у війну проти України, то білоруська армія буде використовувати ту ж тактику, що й росіяни. Тобто кидати стадо погано навчених солдатів в бій під прикриттям артилерії та бойової авіації", - додав Киричевський.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі та закликав їх не брати участь у війні в Україні.

28 червня речник Міноборони України Олександр Мотузяник повідомив, Білорусь посилила

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