Якщо Ізраїль швидко переможе у війні з ХАМАС, то в Кремля почнуться проблеми, - Фейгін

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"У Москві зацікавлені в затягуванні війни в Ізраїлі, щоб перемкнути увагу з України на Близький Схід. Якщо Ізраїль швидко переможе, розв'яже питання з ХАМАС, то візьметься за Іран. У Москви почнуться інші проблеми. Іран постачає "шахеди", снаряди, ще багато чого. Якщо будуть розбомблені об'єкти ядерної інфраструктури, центрифуги, то можуть постраждати й заводи, і це дуже допоможе Україні. Українців припинять убивати цими "шахедами". У Москві точно розуміють, що палестино-ізраїльське питання є найдошкульнішім", - зазначив російський опозиційний політик.

Марк Фейгін зауважив, що Москві невигідно, щоб Ізраїль швидко переміг ХАМАС. Росіяни намагаються розв'язати свої проблеми в Східній Європі з війною, яку вони не виграють, щоб спонукати світ домовлятися щодо України.

"У РФ хочуть переговорів, щоб їм залишили окуповані території. А тоді разом розв'язувати проблему на Близькому Сході. У Москві кажуть, що готові займатися ізраїльськими заручниками, і сприяти створенню Палестинської держави, брати участь у перемовинах між сторонами. Ось для чого це все робиться. Москві невигідно, щоб Ізраїль зараз швидко розібрався з ХАМАСом.Тому що проблема зникне, і все знову перемкнеться на Україну, Причому ще завзятіше й лютіше, бо Ізраїль рішучіше підтримає Україну", - пояснив Фейгін.