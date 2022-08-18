Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Було повідомлення, що 13 тис. білоруських військових підписали угоду, що вони готові воювати. У Білорусі якщо приносять документ - люди не читаючи цей документ підпишуть. Не більше 10% військових готові брати участь у війні проти України - це війна не Білорусі", - зауважив Олександр Азаров.

За його словами, у Білорусі усі вважають, що Лукашенко миротворець й хоче вести перемовини.

"Якщо Лукашенко розпочне війну, то загубить свій образ миротворця. Білоруські військові не вірять, що Лукашенко відправить їх на війну. Воювати за росіян білоруси теж не хочуть й не збираються", - додав Азаров.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що близько 13 тисяч колишніх та чинних військовослужбовців Білорусі погодилися брати участь у війні проти України на боці армії РФ.

У Білорусі відбулась перевірка оповіщення збройних сил та готовності до застосування системи бойового управління.

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