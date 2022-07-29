Якщо ми хочемо вбити ворога, то робимо це без звірств: Росія надіслала гірших своїх представників, - боєць батальйону "Свобода" Лисенко

Про це він розповів в етері Еспресо.



Ярослав Лисенко висловився щодо катувань ворогом українських полонених та цивільних.



"Я зі своїми побратимами з батальйону "Свобода" воюємо з 2014 року, ми пройшли Донецьк та його околиці, Піски, Донецький аеропорт, Ірпінський район і зараз воюємо на Луганщині, Донеччині, і я жодного випадку садизму з боку українських солдатів не пам'ятаю. Тобто якщо ми хочемо вбити ворога, то просто його вбиваємо, ніяких сентиментів та звірств з обрізанням кінцівок і таке інше. Це говорить про те, що українці – це цивілізована нація, а Росія сюди надіслала найгірших своїх представників: виродків, колишніх карних злочинців, кілерів у розшуку", - підкреслив боєць.



Ярослав Лисенко для прикладу додав, що половину кадирівського полку складають в'язні чи ті, хто у розшуку.



"Всі свої звірства, які вчиняють окупанти на українській землі, вони списують на наші обстріли. І це зручно та логічно з їхнього боку, але ми знаємо, що вони звірі та нелюди. Я думаю, у майбутньому міжнародні юридичні інституції розслідують ці всі звірства, аби весь світ побачив, що це нелюди та виродки, яких взагалі не повинно бути на мапі", - зазначив боєць батальйону "Свобода".



Лисенко підсумував, що звірства ворог завжди буде прикривати і потрібно не впадати у паніку, тому що такі речі впливають на психіку людей, а саме ці настрої противник пробує поширити у нашому суспільстві.

29 липня підполковнику, двом сержантам та рядовому армії РФ заочно повідомлено про підозру в жорстокому поводженні з цивільним населенням за катування жителів Бучі у березні 2022 року

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