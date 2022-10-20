Історіями військових кухарів поділилось Західне територіальне управління Національної гвардії України у Facebook.

У Міжнародний день кухаря і кулінара, що відзначається 20 жовтня, хлопці розповіли про особливості служби, якою ціною здобувається "обід за розкладом" та чому кухарі в армії дуже важливі.

Мешканець Львівщини Андрій кухар за освітою. Він потрапив на службу 11 березня. Військовий кухар каже, що вони роблять велику роботу, яка "не завжди оцінена".

"Нас люблять, нас цінують, нам дякують, але переважно за спинами. В очі це не говорять, бо це не так популярно", - ділиться Андрій.

Військовий зазначає, що кухар має бути професіоналом своєї справи, адже готувати в польових умовах і на кухні – це зовсім різні процеси.

"[Потрібно готувати] з підручних матеріалів, не завжди є, чим це приготувати, як це приготовити. Це має бути в тиші, щоб тебе ніхто не бачив, ніхто не чув. Зараз у нас активно використовуються дрони, тому їх часто накривають. Це має бути і смачно, і швидко, і якісно", - розповідає Андрій.

Важливість роботи військового кухаря легко зрозуміти, побувавши на передовій.

"Доки ти не був без їжі день, два, пʼять, ти не зрозумієш, що таке підвіз їжі. Ти везеш, доставляєш, стараєшся це робити смачно, якісно. Доти ти не зрозумієш, що таке кухар, як його треба любити і поважати, яку він велику роботу робить. Тому що люди на фронті завжди голодні. Ти маєш максимально задовольнити їхні потреби. Це має бути ситно, це має бути здорово, щоб вони себе добре почувала. Тому що коли людина голодна, вона не тямить так, як має тямити воїн. Ти маєш думати, ти маєш бути в порядку. Якщо ти сидиш в окопах, у тебе нема магазинчиків, ресторанчиків, у тебе одна надія на кухаря", - зазначає військовий кухар.

Начальник їдальні Назар служить в Нацгвардії вже понад 7 місяців. Відтоді не бачився з родиною. Він додає, що будь-яка робота в тилу важлива.

"Наша робота дуже важлива, бо без нас вона не зробиться. Ми всі потрібні", - наголошує військовий.

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