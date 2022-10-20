English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Таблоїд "Якщо ти в окопах, не маєш ресторанчиків, надія лише на кухаря": у Нацгвардії розповіли про роботу на кухні

"Якщо ти в окопах, не маєш ресторанчиків, надія лише на кухаря": у Нацгвардії розповіли про роботу на кухні

20 жовтня, 2022 четвер
12:52
Таблоїд На фото: військовий кухар Нацгвардії

У Міжнародний день кухаря та кулінара чернівецькі нацгвардійці розповіли про особливості роботи військових кухарів

Історіями військових кухарів поділилось Західне територіальне управління Національної гвардії України у Facebook.

У Міжнародний день кухаря і кулінара, що відзначається 20 жовтня, хлопці розповіли про особливості служби, якою ціною здобувається "обід за розкладом" та чому кухарі в армії дуже важливі. 

Мешканець Львівщини Андрій кухар за освітою. Він потрапив на службу 11 березня. Військовий кухар каже, що вони роблять велику роботу, яка "не завжди оцінена". 

"Нас люблять, нас цінують, нам дякують, але переважно за спинами. В очі це не говорять, бо це не так популярно", - ділиться Андрій. 

Військовий зазначає, що кухар має бути професіоналом своєї справи, адже готувати в польових умовах і на кухні – це зовсім різні процеси.

"[Потрібно готувати] з підручних матеріалів, не завжди є, чим це приготувати, як це приготовити. Це має бути в тиші, щоб тебе ніхто не бачив, ніхто не чув. Зараз у нас активно використовуються дрони, тому їх часто накривають. Це має бути і смачно, і швидко, і якісно", - розповідає Андрій.

Важливість роботи військового кухаря легко зрозуміти, побувавши на передовій.

"Доки ти не був без їжі день, два, пʼять, ти не зрозумієш, що таке підвіз їжі. Ти везеш, доставляєш, стараєшся це робити смачно, якісно. Доти ти не зрозумієш, що таке кухар, як його треба любити і поважати, яку він велику роботу робить. Тому що люди на фронті завжди голодні. Ти маєш максимально задовольнити їхні потреби. Це має бути ситно, це має бути здорово, щоб вони себе добре почувала. Тому що коли людина голодна, вона не тямить так, як має тямити воїн. Ти маєш думати, ти маєш бути в порядку. Якщо ти сидиш в окопах, у тебе нема магазинчиків, ресторанчиків, у тебе одна надія на кухаря", - зазначає військовий кухар.

Начальник їдальні Назар служить в Нацгвардії вже понад 7 місяців. Відтоді не бачився з родиною. Він додає, що будь-яка робота в тилу важлива.

"Наша робота дуже важлива, бо без нас вона не зробиться. Ми всі потрібні", - наголошує військовий.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Відео
Новини
військові
війна з Росією
Нацгвардiя
Читайте також:
19 жовтня, 2022 середа
Актриса Сопонару про виїзд Олега Винника за кордон: "Кажуть, він хворий, не вірю, що він непорядний"
Полонені росіяни, що повернулись по обміну 17 жовтня
18 жовтня, 2022 вiвторок
"Ніхто з нас не знущався": росіяни, які повернулись з українського полону, розчарували пропагандистів RT
19 жовтня, 2022 середа
Карта бойових дій: 13-18 жовтня. Атака дронів і чмобіків
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.03
    Купівля 40.03
    Продаж 40.76
  • EUR
    Купівля 38.39
    Продаж 39.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
20 жовтня
14:09
Українське зерно
З українських портів у рамках "зернової ініціативи" 20 жовтня вийшло два судна з агропродукцією
14:05
Охоронець ексватажка "ЛНР"
Охороняв ексватажка "ЛНР" і воював проти України: судитимуть громадянина РФ
14:03
На фото: Лана Дель Рей
Викрали рукопис на 200 сторінок та неопубліковані пісні: Лану Дель Рей пограбували
13:58
Євроcoюз ЄС
Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні
13:47
Дрон
Військові показали, як над Донеччиною український дрон протаранив ворожий квадрокоптер
13:47
залишки ракет С-300 в Миколаєві
Росіяни вранці обстріляли Миколаїв ракетами С-300, влучили в колишній авторинок
13:46
ФСБ
Російські спецслужби готують теракти проти власного населення та планують звинуватити Україну, - розвідка
13:46
Киянка, яка виправдовувала війну РФ проти України
Сподівалася на перемогу РФ у війні проти України: у Києві оголосили підозру працівниці гімназії
13:34
на фото: ДБР
Чиновники продавали гуманітарку жителям Дніпропетровщини: ДБР блокувало злочинну схему
13:31
Ціни на пальне АЗС
Ринок пального в Україні успішно працює, ціни на АЗС невдовзі стабілізуються, - директор консалтингової групи "А95"
13:24
У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців
У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців, слідство підозрює, що це навмисний підпал
13:13
Олаф Шольц
Німеччина планує підготувати близько 5 тисяч українських військових до весни
12:51
Джорджія Мелоні
"Італія не буде слабкою ланкою ЄС і НАТО": Мелоні відреагувала на слова Берлусконі, який звинуватив Зеленського у війні
12:51
Швеція - НАТО
Згоду на вступ Швеції до НАТО дали 28 країн-членів із 30
12:38
Олег Синєгубов
З вересня ЗСУ звільнили понад 500 населених пунктів Харківщини
12:25
OPINION
Вадим Денисенко
Путін замазує в кров всіх , хто належав до так званої партії мовчання
12:24
втрати окупантів
В Україні знищили російський танковий екіпаж "Горький", - офіцер ЗСУ Штефан
12:22
Інсайдерам останнього оновлення Xbox вже доступний український інтерфейс
Інсайдерам останнього оновлення Xbox вже доступний український інтерфейс
12:14
Обстріли Чугуївського району, Харківщина
Росіяни за добу обстріляли чотири райони Харківщини та поранили людину
12:06
Марк Гемілл
Зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл допоміг зібрати кошти на понад 500 дронів для України
12:05
Яхта
Іспанія та Франція змусили російських олігархів платити за заарештовані яхти, - Reuters
11:55
У Протасовому Яру висадили алею в пам'ять про Ратушного
У Протасовому Яру висадили алею в пам'ять про Ратушного
11:40
свічка
На Харківщині сапери підірвалися на міні: двоє загинули, ще четверо постраждали
11:23
Лінас Лінкявічюс
Якщо РФ уже розповідає, що воює з НАТО, залишається взяти Україну до Альянсу, - ексглава МЗС Литви Лінкявічюс
11:12
окупанти танк
Росіяни обстріляли Чернігівщину з артилерії, мінометів і дронів
11:12
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 20 жовтня: скільки сьогодні коштують долар та євро
11:09
США допоможуть Україні відновити пошкоджену внаслідок війни інфраструктуру
10:58
Ексклюзив
Вартість пального в Україні суттєво не зросте й не матиме значного впливу на ціну продуктів, - голова Асоціації постачальників торговельних мереж
10:41
Канада
Канада запровадила нові санкції проти Ірану за жорстоке придушення протестів
10:39
Оріхів на Запоріжжі
Гатили з артилерії й танків: у Запорізькій області окупанти за добу пошкодили 19 цивільних об'єктів
10:24
СБУ
Виявляли позиції українських "джавелінів": на Донеччині викрили агентів ФСБ
10:23
Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс
Президент Швейцарії Кассіс прибув до України
10:00
Ексклюзив
український безпілотник Punisher
Непомітний та небезпечний: що відомо про невловимий український безпілотник Punisher
09:54
навчальні стрільби
Буде чутно постріли та вибухи: на Полтавщині та Київщині тренуватимуться українські захисники
09:50
Ліквідовані окупанти
"Успішно демобілізовані": в Україні ліквідували російських майорів, - офіцер ЗСУ Штефан
09:45
Ексклюзив
Сергій Згурець
РФ не спроможна забезпечити своїх мобілізованих, тому за допомогою "воєнного стану" перекладе цю відповідальність на анексовані території, - Згурець
09:34
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до 817
09:33
дрон Shahed-136
На Миколаївщині українські захисники за ніч знищили 14 "шахідів"
09:30
OPINION
Андрій Павлишин
Слава хоробрим серцям!
09:17
Артилерія ЗСУ
ЗСУ показали, як артилерією знищують окупантів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV