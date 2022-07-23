Якщо у світі раніше ще могли говорити про діалог з РФ, то сьогоднішні російські "Калібри" знищили можливість для таких заяв, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відзначив, що сьогоднішні удари по Одесі показали, що з Росією не можна про щось домовлятись
Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.
"Сьогоднішній російський ракетний удар по Одесі, по морському порту, – цинічний, прорахований – виявився ударом також по політичних позиціях самої Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, якісь домовленості про припинення вогню без деокупації нашої території, то сьогоднішні російські «Калібри» знищили саму можливість для таких заяв. І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей російський удар. Окупантам уже нікого не обманути", - сказав президент України Володимир Зеленський.
- 22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна.
- Згодом стали відомі подробиці угоди між Туреччиною, Україною, ООН та Росією стосовно транспорту українського зерна.
- Перше відвантаження експортного українського зерна, яке тривалий час блокували російські окупанти, у найближчі 3-4 доби має відбутися у порту Чорноморськ, що в передмісті Одеси.
- Після 11:00 в суботу, 23 липня 2022 року, росіяни завдали масованого ракетного удару по Одесі. Загорівся морський порт.
- Російський журналіст та депутат держдуми Євген Попов визнав, що Росія завдала удару по порту Одеси.
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