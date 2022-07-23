Якщо у світі раніше ще могли говорити про діалог з РФ, то сьогоднішні російські "Калібри" знищили можливість для таких заяв, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогоднішній російський ракетний удар по Одесі, по морському порту, – цинічний, прорахований – виявився ударом також по політичних позиціях самої Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, якісь домовленості про припинення вогню без деокупації нашої території, то сьогоднішні російські «Калібри» знищили саму можливість для таких заяв. І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей російський удар. Окупантам уже нікого не обманути", - сказав президент України Володимир Зеленський.

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