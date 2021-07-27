Японія не скасує Олімпіаду попри рекордну захворюваність на COVID-19 у Токіо, - прем'єр-міністр Суга

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на tokyo-np.co.



Японський лідер Йосіхіде Суга зазначив, що уряд має намір працювати з високою ретельністю для недопущення поширення інфекції.



"Немає занепокоєння щодо можливого скасування Олімпійських ігор, адже мобільність людей знижується", - заявив Суга, додавши, що цьому сприяло впровадження дистанційної роботи та обмеження автомобільного руху.



Він закликав місцевих жителів не виходити з дому без крайньої необхідності і дивитися Олімпіаду по телевізору.

