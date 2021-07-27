Японія не скасує Олімпіаду попри рекордну захворюваність на COVID-19 у Токіо, - прем'єр-міністр Суга
Не зважаючи на рекордні понад 3 тис. хворих у Токіо, країна не скасує проведення Олімпійських ігор, заявив прем'єр-міністр Йосіхіде Суга
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на tokyo-np.co.
Японський лідер Йосіхіде Суга зазначив, що уряд має намір працювати з високою ретельністю для недопущення поширення інфекції.
"Немає занепокоєння щодо можливого скасування Олімпійських ігор, адже мобільність людей знижується", - заявив Суга, додавши, що цьому сприяло впровадження дистанційної роботи та обмеження автомобільного руху.
Він закликав місцевих жителів не виходити з дому без крайньої необхідності і дивитися Олімпіаду по телевізору.
- Нагадаємо, в день офіційного відкриття Олімпіади токійці влаштували акцію проти проведення Ігор через організаційні витрати на тлі недофінансування боротьби з COVID-19.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.04
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.94
- Актуальне
- Важливе