Японський виробник техніки Sharp призупиняє постачання до РФ

Про це заявила пресслужба Sharp.

Компанія висловила занепокоєння через війну РФ проти України та побажала мирного її вирішення.

"Щоб підтримати гуманітарну програму, наші підприємства також будуть робити місцеві пожертвування благодійним організаціям, які беруть участь у цій роботі, поряд із індивідуальними зусиллями щодо надання допомоги тощо. Наразі Sharp Group призупиняє доставку в Росію через конфлікт", - зазначили в Sharp.

Компанія продовжить стежити за ситуацією та вживатиме "адекватних заходів на основі духу нашої Хартії корпоративної поведінки Sharp Group".

Нагадаємо, раніше банк Crédit Agricole припинив роботу в РФ і створив фонд солідарності з українцями, постраждалими від війни, на суму 10 млн євро

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