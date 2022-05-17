Ярмоленко пояснив, чому влітку не повернеться до "Динамо"

Про це він заявив у програмі Вацко on air.

За словами Ярмоленка, в якого наприкінці нинішнього сезону спливає контракт із англійським "Вест Гемом", він має бажання повернутися до "Динамо" та розглядав цю пропозицію до початку повномасштабної війни з Росією.

"Не буду брехати. Я скажу так: "Динамо" було до війни, я серйозно замислювався над тим, щоб повернутися. Зараз я на зв’язку з президентом клубу, з усіма гравцями. Це найрідніша команда в моєму житті, команда номер один для мене. Звісно, якщо говорити про завершення кар’єри, то мені хотілося б завершити її саме в цій команді", - сказав Ярмоленко.

Водночас він зазначив, що хоче ще пограти на високому рівні, а в "Динамо" через російську агресію це зробити неможливо.

"Поки в мене є сили та здоров’я я хочу продовжувати грати в футбол на високому рівні. Тим більше ніхто не знає, що буде з наступним чемпіонатом України. Мені хочеться повернутися до "Динамо", але в мене є кар’єра, якої залишилося не так багато. Мені хочеться пограти та насолодитися футболом. В останні два-три роки я грав не так багато, як мені хотілося. Я скучив за грою кожною тижня, за двома матчами на тиждень. Я скучив за цією втомою", - пояснив Ярмоленко.

32-річний українець виступав за лондонський клуб з 2018 року. Загалом він зіграв за "Вест Гем" 85 матчів, забив 13 голів та віддав 7 результативних передач.

Також Ярмоленко у 2007 - 2017 роках був гравцем київського "Динамо", а у сезоні 2017/18 виступав за дортмундську "Борусію" з Німеччини.

15 травня Андрій Ярмоленко попрощався із вболівальниками лондонського "Вест Гем Юнайтед" та заявив, що залишає команду.

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